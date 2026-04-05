Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, 2026 yılında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini ülke genelinde kararlılıkla sürdürüyor.
Modern teknolojik altyapı, gelişmiş analiz teknikleri ve uzman kadroların sağladığı imkanlarla yürütülen operasyonlar sonucunda, ülke ekonomisine ve toplum sağlığına yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde büyük başarı elde edildiği bildirildi.
MART AYINDA BÜYÜK DARBE
Bakanlık birimlerinden alınan bilgilere göre, 2026 yılı mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda büyük bir önem taşıyan yakalamalara imza atıldı. Bu kapsamda 550 farklı olayda, toplam 4 milyar 878 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Söz konusu operasyonlarda 2,4 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra, 121 bin 504 adet makine aksamı, 632 bin 520 adet elektrik-elektronik eşya ve 256 bin 397 adet tıbbi malzeme, güvenlik güçlerinin başarılı takibiyle yakalandı.
Ayrıca tıbbi malzemeden akaryakıta, tekstil ürünlerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş bir yelpazede yasa dışı ticari eşyaya el konulduğu kaydedildi.
İLK ÇEYREKTE YÜZDE 72'LİK ARTIŞ
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılının ilk üç aylık diliminde operasyon sayısında ciddi bir ivme yakalandı. Toplamda bin 694 operasyonun icra edildiği bu dönemde, bir önceki döneme kıyasla yüzde 72 oranında bir artış gözlemlendi. Bu baskınlar neticesinde, toplam 21 milyar 843 milyon lira değerinde kaçak ürün ve uyuşturucu madde güvenlik güçlerinin eline geçti.
İlk çeyrekteki bilançoda 7,2 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra, 347 bin 887 adet tıbbi malzeme, 859 bin 506 adet elektrik-elektronik eşya ve 98 bin 118 adet tarım ve hayvancılık ekipmanı yer aldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin tamamının kanun ve prosedürler çerçevesinde imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN KESİNTİSİZ MÜCADELE
Başkanlık makamınca 2026 yılının "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edilmesi doğrultusunda, kolluk kuvvetlerinin toplum sağlığını hedef alan suç unsurlarına karşı müdahalesini aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.
Ekiplerin, bilhassa genç nesillerin sağlıklı bir hayat sürmesini engelleyen, fiziksel ve psikolojik gelişimini tehdit eden zehir tacirlerine ve kaçak ürünlere karşı büyük bir hassasiyet ve alaka ile 7 gün 24 saat esasına dayanarak görev başında olduğu vurgulandı.
