İlk üç ayda operasyon sayısı bir önceki döneme göre yüzde 72 artış gösterdi.

Mart ayında yapılan operasyonlarda 2,4 ton uyuşturucu madde, 632 bin 520 adet elektrik-elektronik eşya ve 256 bin 397 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.

2026 yılının ilk çeyreğinde bin 694 operasyon gerçekleştirildi ve 21 milyar 843 milyon lira değerinde kaçak ürün yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimleri, 2026 yılı mart ayında 550 operasyonda 4 milyar 878 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirdi.

Modern teknolojik altyapı, gelişmiş analiz teknikleri ve uzman kadroların sağladığı imkanlarla yürütülen operasyonlar sonucunda, ülke ekonomisine ve toplum sağlığına yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde büyük başarı elde edildiği bildirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan elektrik-elektronik eşyadan tıbbi malzemeye kadar geniş bir yelpazede yakalama gerçekleştirdi. (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı)

MART AYINDA BÜYÜK DARBE

Bakanlık birimlerinden alınan bilgilere göre, 2026 yılı mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda büyük bir önem taşıyan yakalamalara imza atıldı. Bu kapsamda 550 farklı olayda, toplam 4 milyar 878 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Söz konusu operasyonlarda 2,4 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra, 121 bin 504 adet makine aksamı, 632 bin 520 adet elektrik-elektronik eşya ve 256 bin 397 adet tıbbi malzeme, güvenlik güçlerinin başarılı takibiyle yakalandı.

Ayrıca tıbbi malzemeden akaryakıta, tekstil ürünlerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş bir yelpazede yasa dışı ticari eşyaya el konulduğu kaydedildi.