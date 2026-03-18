Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ʺŞüheda 1915ʺ tiyatro oyunu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Tiyatro gösterimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)



Gösterimin ardından Bakan Tekin, Erdoğan'a,"Yaşasun Askerler Bir Veda Bir Vefa"sembolünün yer aldığı, Tokat'ın yazmacılarının elinden çıkan, Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yıllarında cepheye uğurlanan "Onbeşliler"in heybesinde birer dua gibi bırakılan mendilin bulunduğu "Yaşasun Askerler Tablosu"nu hediye etti.