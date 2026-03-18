Külliye'de "zafer" sahnesi: Başkan Erdoğan "Şüheda 1915" tiyatro gösterimini izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin 111. yılı onuruna Külliye'de sergilenen "Şüheda 1915" tiyatro gösterimini izledi. Arıburnu’ndan Anafartalar’a uzanan şanlı direnişi insan hikayeleriyle sahneye taşıyan eser; Türk askerinin sarsılmaz iman ve cesaretini, Mehmetçik’in kahramanlığıyla harmanlayarak izleyiciye aktardı. Gösterim sonunda Bakan Yusuf Tekin, Erdoğan’a cepheye uğurlanan "Onbeşliler"in heybesindeki dua mendillerini simgeleyen anlamlı bir tablo hediye etti.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde, senaryo ve tarih danışmanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı tiyatro eserinin gösterimine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ʺŞüheda 1915ʺ tiyatro oyunu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Tiyatro gösterimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Gösterimin ardından Bakan Tekin, Erdoğan'a,"Yaşasun Askerler Bir Veda Bir Vefa"sembolünün yer aldığı, Tokat'ın yazmacılarının elinden çıkan, Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yıllarında cepheye uğurlanan "Onbeşliler"in heybesinde birer dua gibi bırakılan mendilin bulunduğu "Yaşasun Askerler Tablosu"nu hediye etti.

Öte yandan oyunu izleyenlere, Çanakkale cephesine uğurlanan ve tarihe "Onbeşliler" olarak geçen genç askerlere anneleri tarafından verilen mendil örnekleri hediye edildi.

OYUN, TARİHSEL HAFIZAYI İNSAN HİKAYELERİ ÜZERİNDEN SAHNEYE TAŞIYOR

Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Bora Severcan'ın üstlendiği"Şüheda 1915"oyunu, tarihsel hafızayı insan hikayeleri üzerinden sahneye taşıyarak, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor.

Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü için hazırlanan "Şüheda 1915"tiyatro oyununda, 1915 yılında Çanakkale Cephesi'nde yaşanan ve bir milletin kaderini değiştiren büyük mücadele, Arıburnu Muharebeleri'nden Anafartalar Zaferi'ne uzanan süreç içinde sahneye taşındı.

Eser, Türk askerinin kahramanlığını, Mehmetçiğin iman ve cesaretini, savaşın insani yönünü ve şehitlik anlayışını dramatik bir bütünlük içinde anlatıyor.

