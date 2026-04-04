Ömüraliyev, Dünya Göçebe Oyunları'nın sporu, kültürü, kimliği ve diyaloğu bir araya getiren önemli bir uluslararası platform olduğunu belirterek, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Bilal Erdoğan'ın organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi ve küresel ölçekte tanıtılmasına sunduğu katkılara dikkati çekti.

Bu sporların halkların hafızasını taşıdığını, yaşam biçimini yansıttığını ve nesilleri ortak bir miras etrafında birleştirdiğini ifade eden Ömüraliyev, "Türk dünyasında geleneksel sporların özel bir anlamı vardır. Üye ve gözlemci devletlerimiz köklü tarihi bağlara, ortak dil ve kültüre sahiptir. Geleneksel sporların kültürel kimliğimizin hayati bir bileşeni olduğunu her zaman kabul etmişizdir." diye konuştu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forumun açılışında konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, geleneksel sporların yalnızca fiziksel aktivite ya da rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda tarihin, kimliğin ve değerlerin yaşayan birer ifadesi olduğunu belirtti.

Dünya Göçebe Oyunları'nın bu yıl Kırgızistan'da düzenleneceğini hatırlatan Ömüraliyev, Etnospor 2027'nin ise geleneksel spor ve oyunların kurumsallaşması ile sürdürülebilirliğinin artırılması açısından önemli bir adım olduğunu, aynı zamanda geçmişten gelen bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt de katılımcıların yalnızca spor temsilcileri olarak değil, aynı zamanda geleneğin koruyucuları olarak bir araya geldiğini belirterek, geleneksel sporların müsabakadan öte kimliği, mirası ve ortak insanlığı temsil ettiğini söyledi.

Hızla değişen dünyada birçok geleneğin unutulma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Eröğüt, "Bizler, bunların unutulmamasını sağlamak, korumak, bağ kurmak ve ilham vermek için buradayız. Etnospor 2027 bu yolculuktaki bir sonraki adımı temsil ediyor. Geleneksel sporların geleceğine hoş geldiniz." diye konuştu.

Etnospor'un farklı kültürleri ve sporları bir araya getirerek küresel diyalog ve birliğe katkı sunduğunu belirten Eröğüt, hedeflerinde otantiklik, gelenek, kimlik ve eşsizliğin temel ilkeler arasında yer aldığını, sporcuların ve hayvanların güvenliğinin öncelikli olduğunu, sürdürülebilirlik kapsamında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin takip edildiğini ve fair play anlayışının tüm kültürleri ortak bir zeminde buluşturduğunu kaydetti.