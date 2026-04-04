Bakan Uraloğlu dijital karneyi açıkladı: İnternete en çok cepten bağlanıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan İletişim Hizmetleri İstatistikleri Raporu’nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, “2025 yılının son çeyreğinde mobil cepten internet abone sayısı 75,6 milyon seviyesine ulaştı” dedi.

Bakan Uraloğlu dijital karneyi açıkladı: İnternete en çok cepten bağlanıyoruz
  • Mobil telefon abone sayısı 2025 yılının son çeyreğinde 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 99,7 milyona ulaştı.
  • Toplam internet abone sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 97,4 milyona yükseldi.
  • Genişbant internet data trafiği 2024 yılının son çeyreğine göre yüzde 17,1 artarak 24,2 milyon TByte'a ulaştı.
  • Eve kadar fiber abone sayısı 2025'in son çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 26,7 artışla 8 milyon 670 bin 664'e yükseldi.
  • Sabit telefon abone sayısı 2025 yılının son çeyreğinde 8,4 milyon olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan İletişim Hizmetleri İstatistikleri Raporu'nu değerlendirdi. Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin 2025 yılının dördüncü çeyreğine ait verileri açıklayan Uraloğlu, kullanıcı sayısı ve veri kullanımındaki artışın Türkiye'nin dijitalleşme sürecini hızlandırdığını kaydetti.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

Mobilde abone sayılarında artış kaydedildi

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı dördüncü çeyrekte 9,03 milyon olan sabit telefon abone sayısının geçen yılın son çeyreğinde 8,4 milyon olarak gerçekleştiğini kaydetti. Uraloğlu, "Mobil telefon abone sayısı 2025'in son çeyreğinde 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 99,7 milyona ulaştı." bilgisini paylaştı.

Toplam internet abone sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 97,4 milyona yükseldi. Fotoğraf: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İnternet abone sayısındaki yükseliş sürüyor

İnternet aboneliğinde genel artış eğiliminin sürdüğünü belirten Uraloğlu, özellikle mobil internet ve fiber altyapının bu büyümede öne çıktığını vurgulayarak şu sözleri ifade etti:

2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam internet aboneliğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre mobil internet ve fiber abonelerinden kaynaklı yüzde 1,1 artış gerçekleşerek internet abone sayısı 97,4 milyona ulaştı.

(Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır)

YÜZDE 26,7 ARTIŞ

Uraloğlu, 2025'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre eve kadar fiber (FTTH) aboneliğinin 6 milyon 845 bin 641'den 8 milyon 670 bin 664'e yükselerek yüzde 26,7 arttığını, toplam fiber abone sayısının ise 8 milyon 72 bin 629'dan 9 milyon 845 bin 226'ya çıkarak yüzde 22 artış gösterdiğini ifade etti. Uraloğlu, "İnternet abonelikleri içinde en yüksek paya sahip olan mobil cepten internet abone sayısı ise 75,6 milyon seviyesine ulaştı" diye konuştu.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

Genişbant internet trafiği hızlı artışını sürdürüyor

Bakan Uraloğlu, genişbant internet kullanımındaki artışa dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:

Genişbant internet data trafiği 2024 yılının son çeyreğine göre 17,1 artarak 24,2 milyon TByte'a ulaştı. Sabit internet trafiği yüzde 15,8, mobil internet trafiği ise yüzde 23 arttı.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

Mobil ses trafiği 76,8 milyar dakika

Bakan Uraloğlu, ses trafiğine ilişkin değerlendirmesinde 2025 yılı dördüncü çeyreğinde sabit ses trafiğinin 1,3 milyar dakika, mobil ses trafiğinin ise 76,8 milyar dakika olarak gerçekleştiğini bildirdi.

