MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 29. yılında partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp bakır ibrikle su döktü.

Bahçeli, Türkeş'in kabrinin başında Taş Medreseli Ülkücüler ile fotoğraf çektirdi.

Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da hazır bulundu.