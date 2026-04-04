Kademeli tarife uygulaması her il için farklı tüketim eşikleri dikkate alınarak belirlendi. Sistemin özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri kapsadığı ve toplam abonelerin yaklaşık yüzde 12'sini etkileyeceği öngörülüyor. Ancak bu grubun, konutlardaki toplam doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 36'sını gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Yeni düzenleme ile düşük ve orta tüketimli hanelerin daha fazla destekten yararlanması sağlanırken, yüksek tüketimin maliyeti daha görünür hale getirilecek.
DOĞAL GAZDA KADEMELİ TARİFE: YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Yeni uygulamayla birlikte doğal gaz kullanımında iki aşamalı fiyatlandırma modeli yürürlüğe alındı. Her il için ayrı ayrı belirlenen tüketim sınırına kadar olan kullanım birinci kademe kapsamında değerlendirilirken, bu eşiğin aşılması durumunda ikinci kademe tarifesi devreye giriyor. Bu sistemle birlikte daha fazla tüketim yapan abonelerin daha yüksek bedel ödemesi amaçlanıyor.
Belirlenen sınırın üzerine çıkılması faturaya doğrudan yansıyor. İlk kademe için geçerli olan birim fiyatın aşılması halinde, fazla tüketilen kısım daha yüksek tarifeden hesaplanıyor. Bu da özellikle yüksek tüketim yapan kullanıcıların faturalarında belirgin artışlara neden olabiliyor.
Yeni düzenlemeye ilişkin merak edilen 11 soru ve yanıtları ise şöyle:
1- Kademeli tarife uygulaması nedir?
Konut abonelerine yönelik bu sistemde, her il için belirlenen aylık tüketim sınırına kadar olan kullanımda mevcut devlet desteği aynı şekilde devam ediyor. Ancak bu sınır aşıldığında, destek oranı düşürülerek farklı bir fiyatlandırma uygulanıyor.
2- Bu uygulamaya neden ihtiyaç duyuldu?
Şu ana kadar tüm abonelere eşit oranda destek sağlanıyordu. Yeni sistemle, yüksek tüketim yapan ve genellikle daha yüksek gelir grubunda olduğu değerlendirilen abonelere verilen desteğin azaltılması, böylece kamu kaynaklarının daha dengeli dağıtılması amaçlanıyor.
3- Uygulama kimleri kapsıyor?
Kademeli tarife yalnızca konut aboneleri için geçerli olacak. Sanayi tesisleri ve ticari işletmeler bu düzenlemenin dışında tutuluyor.
4- Yeni sistemde belirleyici kriterler neler?
Her il için son 5 yılın tüketim verileri dikkate alınarak aylık ortalama tüketim hesaplanıyor. Bu ortalamanın yüzde 75 fazlası ise o il için sınır olarak belirleniyor. Bu sınırın altında kalan tüketim daha yüksek destekle fiyatlandırılırken, üzerindeki tüketim daha düşük destekle ücretlendiriliyor.
5- Merkezi ısınma sistemine sahip binalarda nasıl uygulanacak?
Merkezi sistemle ısınan konutlarda toplam tüketim, daire sayısına bölünüyor. Elde edilen kişi başı tüketim belirlenen sınırı aşarsa, tüm haneler için daha düşük destekli tarife geçerli oluyor.
6- Kaç abone bu sistemden etkilenecek?
Yeni düzenlemenin toplam konut abonelerinin yaklaşık yüzde 12'sini etkilemesi bekleniyor.
7- Uygulama ne zaman başladı?
Kademeli tarife sistemi nisan ayı itibariyle yürürlüğe girdi.
8- Etkilenen abonelerin toplam tüketimdeki payı nedir?
Bu uygulamadan etkilenecek grubun, konutlardaki toplam doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 36'sını gerçekleştirdiği hesaplanıyor.
9- Kimler bu uygulamadan muaf tutulacak?
Şehit yakınları, gaziler ile ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları bu sistemin dışında bırakıldı.
10- Limit aşılırsa tekrar yüksek destekten yararlanmak mümkün mü?
Evet. Bir ay limitin üzerine çıkan aboneler, sonraki ay tüketimlerini sınırın altına düşürmeleri halinde yeniden daha yüksek destekli tarifeden faydalanabilecek.
11- Ödeme zorluğu yaşayanlar destek alabilecek mi?
Faturalarını ödemekte zorlanan haneler, gerekli şartları sağlamaları halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu doğal gaz destek programına başvurabiliyor.
Doğal gazda hayata geçirilen kademeli tarife sistemi, enerji tüketim alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor. Özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri hedef alan bu düzenleme, devlet desteklerinin daha dengeli dağıtılmasını sağlarken tasarruf amaçlanıyor. Faturalara yansıması ise tüketim miktarına göre değişkenlik gösterecek. Bu nedenle abonelerin, belirlenen tüketim sınırlarını dikkate alarak kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmesi önem taşıyor.
