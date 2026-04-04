Her il için son 5 yılın tüketim verileri dikkate alınarak aylık ortalama tüketimin yüzde 75 fazlası sınır olarak belirlendi ve bu sınırın üzerindeki tüketim daha düşük destekle ücretlendiriliyor.

Nisan ayından itibaren doğal gazda kademeli tarife uygulaması başladı ve her il için farklı tüketim eşikleri belirlendi.

Kademeli tarife uygulaması her il için farklı tüketim eşikleri dikkate alınarak belirlendi. Sistemin özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri kapsadığı ve toplam abonelerin yaklaşık yüzde 12'sini etkileyeceği öngörülüyor. Ancak bu grubun, konutlardaki toplam doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 36'sını gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Yeni düzenleme ile düşük ve orta tüketimli hanelerin daha fazla destekten yararlanması sağlanırken, yüksek tüketimin maliyeti daha görünür hale getirilecek.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ TARİFE: YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Yeni uygulamayla birlikte doğal gaz kullanımında iki aşamalı fiyatlandırma modeli yürürlüğe alındı. Her il için ayrı ayrı belirlenen tüketim sınırına kadar olan kullanım birinci kademe kapsamında değerlendirilirken, bu eşiğin aşılması durumunda ikinci kademe tarifesi devreye giriyor. Bu sistemle birlikte daha fazla tüketim yapan abonelerin daha yüksek bedel ödemesi amaçlanıyor.

Belirlenen sınırın üzerine çıkılması faturaya doğrudan yansıyor. İlk kademe için geçerli olan birim fiyatın aşılması halinde, fazla tüketilen kısım daha yüksek tarifeden hesaplanıyor. Bu da özellikle yüksek tüketim yapan kullanıcıların faturalarında belirgin artışlara neden olabiliyor.