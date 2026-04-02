X sosyal medya platformu 2 Nisan 2026 sabahı dünya genelinde yaşanan erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı ve kesinti öğle saatlerinde sona erdi.

Sorun Türkiye saati ile 11:00 sularında başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü, saat 13:00 itibarıyla tüm sistemler normale döndü.

Platform yetkilileri kesintinin sunucu tabanlı bir konfigürasyon hatasından kaynaklandığını açıkladı.

Kullanıcılar kesinti sırasında profil sayfalarının boş görünmesi, bildirimlere ulaşılamaması ve hesaplardan otomatik çıkış yapılması sorunları yaşadı.

Downdetector verilerine göre hata bildirimleri 11:30-12:15 arasında zirve yaptı ve 12:15'ten sonra kademeli olarak düştü.

X’te sular duruldu. Yaklaşık iki saat süren küresel erişim engeli, teknik ekiplerin müdahalesiyle tamamen giderildi. KESİNTİ NASIL BAŞLADI VE NE KADAR SÜRDÜ? Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan mikroblog sitesi X, 2 Nisan 2026 sabahı ciddi bir bağlantı kriziyle karşı karşıya kaldı. Türkiye saati ile 11:00 sularında artış gösteren şikayetler, platformun hem mobil uygulama hem de web arayüzünde işlevsiz kalmasına neden oldu.