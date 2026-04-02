X’te erişim sorunu sona erdi: Akış ve girişler normale döndü

X (Twitter) platformunda 2 Nisan 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan ve milyonlarca kullanıcıyı etkileyen teknik aksaklık, Downdetector alınan verilere göre yaklaşık iki saatlik kesintinin ardından tamamen giderildi.

  • X sosyal medya platformu 2 Nisan 2026 sabahı dünya genelinde yaşanan erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı ve kesinti öğle saatlerinde sona erdi.
  • Sorun Türkiye saati ile 11:00 sularında başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü, saat 13:00 itibarıyla tüm sistemler normale döndü.
  • Platform yetkilileri kesintinin sunucu tabanlı bir konfigürasyon hatasından kaynaklandığını açıkladı.
  • Kullanıcılar kesinti sırasında profil sayfalarının boş görünmesi, bildirimlere ulaşılamaması ve hesaplardan otomatik çıkış yapılması sorunları yaşadı.
  • Downdetector verilerine göre hata bildirimleri 11:30-12:15 arasında zirve yaptı ve 12:15'ten sonra kademeli olarak düştü.

Küresel çapta yaşanan ve kullanıcıların ana sayfalarına erişimini engelleyen X erişim sorunu, sistem optimizasyon çalışmalarının ardından öğle saatleri itibarıyla sona erdi ve tüm hizmetler yeniden aktif hale geldi

X’te sular duruldu. Yaklaşık iki saat süren küresel erişim engeli, teknik ekiplerin müdahalesiyle tamamen giderildi.

KESİNTİ NASIL BAŞLADI VE NE KADAR SÜRDÜ?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan mikroblog sitesi X, 2 Nisan 2026 sabahı ciddi bir bağlantı kriziyle karşı karşıya kaldı. Türkiye saati ile 11:00 sularında artış gösteren şikayetler, platformun hem mobil uygulama hem de web arayüzünde işlevsiz kalmasına neden oldu.

Milyonlarca kullanıcı derin bir nefes aldı; X akışı yeniden güncellenmeye ve tweetler iletilmeye başladı.

Downdetector verilerine göre kesintinin seyri şu şekilde gerçekleşti:

Zaman DilimiHata Bildirimi SayısıSorun Yaşanan Alanlar
11:00 - 11:30Düşük (Başlangıç)Akış yenilenmeme, görsel yüklenmeme
11:30 - 12:15Zirve (Pik Noktası)Giriş yapılamama, "tweet gönderilemedi" uyarısı
12:15 - 13:00DüşüşKademeli olarak erişimin açılması
13:05 itibarıylaNormalSistemlerin tamamen düzelmesi

SORUNUN KAYNAĞI VE ALINAN ÖNLEMLER

Platform yetkilileri kesintinin ardından yaptıkları kısa bilgilendirmede, sorunun sunucu tabanlı bir konfigürasyon hatasından kaynaklandığını belirtti. Kesinti sırasında kullanıcılar şu engellerle karşılaştı:

  • Profil sayfalarının boş görünmesi.

  • Bildirimlerin sekmesine ulaşılamaması.

  • Hesaplardan otomatik çıkış yapılması.

Editör Analizi: Sosyal medya devlerinde yaşanan bu tür kesintiler genellikle veri merkezi güncellemeleri sırasında oluşur. X'in son dönemdeki algoritma değişiklikleri ve altyapı sadeleştirme çalışmaları, bu tip anlık "çökme" durumlarını tetikleyebiliyor. Kullanıcıların bu süreçte güvenlik açığı endişesi taşımasına gerek olmadığı, sorunun tamamen yazılımsal bir iletişim hatası olduğu görülüyor.

Sunucu tabanlı konfigürasyon hatası giderilince platform normale döndü.

ERİŞİM SAĞLAYAMAYANLAR İÇİN ÇÖZÜM ADIMLARI

Erişim sorunu dünya genelinde çözülmüş olsa da, bazı kullanıcılar hala "önbellek" kaynaklı hatalar alabiliyor. Uzmanlar şu adımların izlenmesini öneriyor:

  1. Uygulamayı Güncelleyin: App Store veya Google Play üzerinden en son sürümü kullandığınızdan emin olun.

  2. Önbellek Temizliği: Mobil cihazınızın ayarlar kısmından X uygulamasının verilerini ve önbelleğini temizleyin.

  3. Çıkış Yap-Gir: Hesabınızdan manuel olarak çıkış yapıp tekrar giriş yapmanız akışın tetiklenmesini sağlar.

Downdetector verileri normale işaret ediyor. Şikayet raporları öğle saatleri itibarıyla sıfıra yaklaştı. (Fotoğraflar X ve Downdetector resmi adresinden alınmıştır.)

MERAK EDİLENLER

X neden açılmıyor?

2 Nisan 2026'da yaşanan sorun sunucu taraflı bir hatadan kaynaklanıyordu; şu an itibarıyla platform genel erişime açıktır.

Twitter (X) çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Yaşanan kesinti yaklaşık 2 saat sürmüş olup, saat 13:00 itibarıyla tüm sistemler normale dönmüştür.

Hesabım mı askıya alındı?

Hayır, akışın yenilenmemesi veya giriş yapılamaması küresel teknik bir sorundu. Hesabınızla ilgili bireysel bir durum bulunmamaktadır.

