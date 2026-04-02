Küresel çapta yaşanan ve kullanıcıların ana sayfalarına erişimini engelleyen X erişim sorunu, sistem optimizasyon çalışmalarının ardından öğle saatleri itibarıyla sona erdi ve tüm hizmetler yeniden aktif hale geldi
KESİNTİ NASIL BAŞLADI VE NE KADAR SÜRDÜ?
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan mikroblog sitesi X, 2 Nisan 2026 sabahı ciddi bir bağlantı kriziyle karşı karşıya kaldı. Türkiye saati ile 11:00 sularında artış gösteren şikayetler, platformun hem mobil uygulama hem de web arayüzünde işlevsiz kalmasına neden oldu.
Downdetector verilerine göre kesintinin seyri şu şekilde gerçekleşti:
|Zaman Dilimi
|Hata Bildirimi Sayısı
|Sorun Yaşanan Alanlar
|11:00 - 11:30
|Düşük (Başlangıç)
|Akış yenilenmeme, görsel yüklenmeme
|11:30 - 12:15
|Zirve (Pik Noktası)
|Giriş yapılamama, "tweet gönderilemedi" uyarısı
|12:15 - 13:00
|Düşüş
|Kademeli olarak erişimin açılması
|13:05 itibarıyla
|Normal
|Sistemlerin tamamen düzelmesi
SORUNUN KAYNAĞI VE ALINAN ÖNLEMLER
Platform yetkilileri kesintinin ardından yaptıkları kısa bilgilendirmede, sorunun sunucu tabanlı bir konfigürasyon hatasından kaynaklandığını belirtti. Kesinti sırasında kullanıcılar şu engellerle karşılaştı:
Profil sayfalarının boş görünmesi.
Bildirimlerin sekmesine ulaşılamaması.
Hesaplardan otomatik çıkış yapılması.
Editör Analizi: Sosyal medya devlerinde yaşanan bu tür kesintiler genellikle veri merkezi güncellemeleri sırasında oluşur. X'in son dönemdeki algoritma değişiklikleri ve altyapı sadeleştirme çalışmaları, bu tip anlık "çökme" durumlarını tetikleyebiliyor. Kullanıcıların bu süreçte güvenlik açığı endişesi taşımasına gerek olmadığı, sorunun tamamen yazılımsal bir iletişim hatası olduğu görülüyor.
ERİŞİM SAĞLAYAMAYANLAR İÇİN ÇÖZÜM ADIMLARI
Erişim sorunu dünya genelinde çözülmüş olsa da, bazı kullanıcılar hala "önbellek" kaynaklı hatalar alabiliyor. Uzmanlar şu adımların izlenmesini öneriyor:
Uygulamayı Güncelleyin: App Store veya Google Play üzerinden en son sürümü kullandığınızdan emin olun.
Önbellek Temizliği: Mobil cihazınızın ayarlar kısmından X uygulamasının verilerini ve önbelleğini temizleyin.
Çıkış Yap-Gir: Hesabınızdan manuel olarak çıkış yapıp tekrar giriş yapmanız akışın tetiklenmesini sağlar.
MERAK EDİLENLER
X neden açılmıyor?
2 Nisan 2026'da yaşanan sorun sunucu taraflı bir hatadan kaynaklanıyordu; şu an itibarıyla platform genel erişime açıktır.
Twitter (X) çöktü mü, ne zaman düzelecek?
Yaşanan kesinti yaklaşık 2 saat sürmüş olup, saat 13:00 itibarıyla tüm sistemler normale dönmüştür.
Hesabım mı askıya alındı?
Hayır, akışın yenilenmemesi veya giriş yapılamaması küresel teknik bir sorundu. Hesabınızla ilgili bireysel bir durum bulunmamaktadır.