Gürcistan sınırında 20 askerimizin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen soruşturmada, uçağa yönelik herhangi bir dış müdahale veya patlayıcı izine rastlanmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçları Soruşturma Bürosu, 11 Kasım 2025'te Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşen ve 20 askerin şehit olduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait "68-1609" kuyruk numaralı C-130 tipi uçağa ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Kaza yerindeki delillerin toplanması, enkazın incelenmesi ve tanık ifadelerinin alınması için uluslararası prosedürlerin işletildiği soruşturmada, ikili anlaşmalar çerçevesinde Gürcistan ile tam bir işbirliği içinde hareket edilerek delillerin karartılmadan Türkiye'ye getirilmesi sağlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" tipi uçakla Tiflis'ten Ankara Mürted Hava Meydanı'na getirilen şehitlerin naaşları üzerinde Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler tamamlanarak dosyaya eklendi. JANDARMA RAPORU SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturma dosyasına giren Jandarma Genel Komutanlığı kriminal raporunda, uçağın enkazı üzerinde yapılan ilk teknik incelemelerin sonuçlarına yer verildi. PATLAYICI İZİNE RASTLANMADI Raporda, "Uçağın yakınında patlayacak herhangi bir mühimmatın yapacağı şarapnel izine ve mühimmatın isabet etmesi sonucu oluşturacağı hasar izine de rastlanılmamıştır. El yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması neticesinde oluşacak patlama izine veya herhangi bir patlayıcı madde düzeneğiyle bu düzenek unsurlarına da rastlanılmamıştır." ifadelerine yer verildi.