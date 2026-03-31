Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı dava 15'inci gününde. Bugünkü duruşmada avukatların tahliye taleplerinin ardından ara karar çıkması bekleniyor.

İBB davasında kritik gün: Ara karar bugün mü açıklanacak?



TAHLİYE TALEPLERİ DİNLENİYOR



15'inci duruşmada sanık avukatlarının tahliye talepleri dinlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.



ELEBAŞI İMAMOĞLU'NUN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Örgütün elebaşı Ekrem İmamoğlu (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

DURUŞMALARDA DÖRDÜNCÜ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 15 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edilecek.

SAAT 22.00'YE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 15'inci celsede, sanık avukatlarının tahliye talepleri dinlenecek. Diğer yandan mahkeme başkanı duruşmaların saat 22.00'ye kadar devam edebileceğini belirtti.

Örgütün yapısı

ARA KARAR AÇIKLANACAK

Geçtiğimiz günlerde mahkeme başkanı, duruşmanın Pazartesi günü sanık savunmalarının alınmasıyla devam edeceğini açıkladı. Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise avukatların tahliye taleplerinin dinleneceği belirtilirken, bugün ara karar verileceği de açıklandı.

7 KİŞİYE TAHLİYE TALEBİ

Geçtiğimiz günlerde görülen celsede savcılık mütalaasında, sanıklardan Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, Davut Bildik ve Kadriye Kasapoğlu yönünden mevcut delil durumuyla, tutuklulukta geçen süreleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Diğer sanıkların ise bu aşamada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.





