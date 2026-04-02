Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından güzellik merkezlerine satılmak üzere hazırlanan 12 bin 600 adet kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kaçak tıbbi malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 56 milyon 700 bin lira olduğu belirlendi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli aracı durdurarak arama yaptı.

Kaçak botoks ilaçları araç içerisine gizlenmiş vaziyette bulundu.