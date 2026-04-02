Jandarmadan kaçak botoks operasyonu: Araçtan binlerce ilaç çııktı

Güzellik merkezlerine yönelik kaçak ilaç ticaretine darbe vuruldu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu araçta piyasa değeri 56,7 milyon lirayı bulan binlerce kaçak botoks ilacı bulundu.

Jandarmadan kaçak botoks operasyonu: Araçtan binlerce ilaç çıktı
  • Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından güzellik merkezlerine satılmak üzere hazırlanan 12 bin 600 adet kaçak botoks ilacı ele geçirildi.
  • Operasyonda ele geçirilen kaçak tıbbi malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 56 milyon 700 bin lira olduğu belirlendi.
  • Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli aracı durdurarak arama yaptı.
  • Kaçak botoks ilaçları araç içerisine gizlenmiş vaziyette bulundu.
  • Operasyon kapsamında araçtaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Halk sağlığını tehlikeye atarak haksız kazanç elde etmeye çalışan şüphelilerin planı jandarma engeline takıldı.

OTOMOBİLE NOKTA OPERASYON

Iğdır'da güzellik merkezlerine satılmak üzere hazırlanan ve piyasa değeri 56 milyonu aşan binlerce kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, güzellik merkezleri üzerinden kaçak botoks ilaçlarını piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

12 BİN 600 SAHTE İLAÇ

Belirlenen şüpheli aracı durdurarak arama yapan ekipler, araç içerisine gizlenmiş vaziyette 12 bin 600 adet kaçak botoks ilacı buldu.

Ele geçirilen tıbbi malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 56 milyon 700 bin lira olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında araçtaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

