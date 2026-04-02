Halk sağlığını tehlikeye atarak haksız kazanç elde etmeye çalışan şüphelilerin planı jandarma engeline takıldı.
OTOMOBİLE NOKTA OPERASYON
Iğdır'da güzellik merkezlerine satılmak üzere hazırlanan ve piyasa değeri 56 milyonu aşan binlerce kaçak botoks ilacı ele geçirildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, güzellik merkezleri üzerinden kaçak botoks ilaçlarını piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
12 BİN 600 SAHTE İLAÇ
Belirlenen şüpheli aracı durdurarak arama yapan ekipler, araç içerisine gizlenmiş vaziyette 12 bin 600 adet kaçak botoks ilacı buldu.
Ele geçirilen tıbbi malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 56 milyon 700 bin lira olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında araçtaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.