Mahkeme 21 Ekim 2024'te olay yerinde keşif yaptı ve davanın 14'üncü duruşması bilirkişi raporunun beklenmesi için 18 Mayıs'a ertelendi.

Dönemin CHP'li Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı, itfaiye görevlileri ve diğer kamu görevlileri dahil 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame dava dosyasıyla birleştirilerek sanık sayısı 22'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında gece kulübü sahipleri, mesul müdür ve tadilat işlerinden sorumlu kişiler dahil 9 şüpheli hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2 YIL GEÇTİ: GECE KULÜBÜNDE YANGIN 2 Nisan 2024'te Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde yangın çıktı. Yapılan incelemelerde, yangının, kulübün tadilatı sırasında çıktığı ve 29 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangınla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmada, 2 mülkiye müfettişi, 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangının üzerinden iki yıl geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında, işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. CHP'li Beşiktaş Belediyesinden yapılan açıklamada ise tadilatla ilgili bilgi verilmediği ve belediyeden izin alınmadığı bildirildi.

Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarında iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı 3 kişilik bilirkişi ekibi, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürüttü.

Yangına ilk olarak çalışanlar tarafından müdahale edildiği ancak boş olan yangın tüplerinden de anlaşıldığı üzere başarı sağlanamadığı kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir dakikadan bile az bir süre içerisinde yangının çok hızlı bir şekilde büyümesi ile çıkış yolu kapı tarafının alevlerle kesilmiş olması, insanların kendilerini kurtarmak maksadıyla salonun iç kısımlarına ve yukarı katlara doğru kaçmaları, yangın hakkında bilinçli olmadıkları için ısının ve alevlerin yukarı kısımlarda daha etkili olabileceğini düşünemediklerinden ve iş yeri hakkında tam bilgi sahibi olmadıkları anlaşıldığından, yukarı kısımlarda mahsur kalan 29 çalışanın yangın esnasında oluşan yüksek ısı ve karbonmonoksit gazından etkilenerek eks oldukları tahmin edilmektedir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünce hazırlanan raporda ise "İş yeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edilmiştir." denildi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "hızlı taramayla bina tespiti raporu"nda, binanın kolonlarının yangından etkilendiği ve yapının çok yüksek risk seviyesinde olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA VE DAVA SÜRECİ

İstanbul Valiliği, gece kulübünün ruhsatında imzası bulunan dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları, ruhsat denetim müdürü, İBB itfaiye müdür yardımcısı ve itfaiye zabıta amirinin de olduğu 13 şüpheli hakkında soruşturma izni verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7'si tutuklu 9 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede ise şüphelilerin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

İddianamede 29 kişi "maktul", 27 kişi de "müşteki" olarak yer alırken, kamu görevlileri ile ilgili soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden yürütüldüğü belirtildi.