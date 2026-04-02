Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangının üzerinden iki yıl geçti.
2 YIL GEÇTİ: GECE KULÜBÜNDE YANGIN
2 Nisan 2024'te Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde yangın çıktı.
Yapılan incelemelerde, yangının, kulübün tadilatı sırasında çıktığı ve 29 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangınla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmada, 2 mülkiye müfettişi, 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarında iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı 3 kişilik bilirkişi ekibi, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürüttü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında, işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. CHP'li Beşiktaş Belediyesinden yapılan açıklamada ise tadilatla ilgili bilgi verilmediği ve belediyeden izin alınmadığı bildirildi.
Otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirilen cenazeler, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
Soruşturmada gözaltı sayısı 11'e çıkarken, şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMADAKİ ÖN RAPORDA İHMALLER SIRALANDI
Bilirkişi heyetince hazırlanan ön raporda, şüphelilerin gerekli önlemi almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu oldukları belirtildi.
Yangına ilk olarak çalışanlar tarafından müdahale edildiği ancak boş olan yangın tüplerinden de anlaşıldığı üzere başarı sağlanamadığı kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Bir dakikadan bile az bir süre içerisinde yangının çok hızlı bir şekilde büyümesi ile çıkış yolu kapı tarafının alevlerle kesilmiş olması, insanların kendilerini kurtarmak maksadıyla salonun iç kısımlarına ve yukarı katlara doğru kaçmaları, yangın hakkında bilinçli olmadıkları için ısının ve alevlerin yukarı kısımlarda daha etkili olabileceğini düşünemediklerinden ve iş yeri hakkında tam bilgi sahibi olmadıkları anlaşıldığından, yukarı kısımlarda mahsur kalan 29 çalışanın yangın esnasında oluşan yüksek ısı ve karbonmonoksit gazından etkilenerek eks oldukları tahmin edilmektedir."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünce hazırlanan raporda ise "İş yeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edilmiştir." denildi.
İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "hızlı taramayla bina tespiti raporu"nda, binanın kolonlarının yangından etkilendiği ve yapının çok yüksek risk seviyesinde olduğu bildirildi.
SORUŞTURMA VE DAVA SÜRECİ
İstanbul Valiliği, gece kulübünün ruhsatında imzası bulunan dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları, ruhsat denetim müdürü, İBB itfaiye müdür yardımcısı ve itfaiye zabıta amirinin de olduğu 13 şüpheli hakkında soruşturma izni verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7'si tutuklu 9 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede ise şüphelilerin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.
İddianamede 29 kişi "maktul", 27 kişi de "müşteki" olarak yer alırken, kamu görevlileri ile ilgili soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden yürütüldüğü belirtildi.
Gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Menduh Ceylan, mesul müdürünün İsmet Şen olduğu aktarılan iddianamede, işletmedeki tadilat sırasında metal işlerini yapan kişilerin Çağatay Altunel ve Kahraman Erdem olduğu, Dursun Çelik ve Sibel Çelik'in iş yerindeki asansörlü ve hidrolik destekli sandalyeyi kuran şirketin sahibi oldukları, İbrahim Bildirici'nin ise işletmenin tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğu tespitine yer verildi.
İddianamede, güvenlik kamerası kayıtlarına göre yangının saat 12.44'te başladığının görüldüğü, mal kabul giriş kapısından yaklaşık 15 metre mesafede sahneye geçişte ve sağ tarafta bulunan localara çıkış alanında yapılan kaynak çalışması sırasında elektrikli kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların ses yalıtım, izolasyon ve döşeme gibi kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri tutuşturmasıyla yangının başladığı kaydedildi.
Yangının hızla çevreye yayıldığı anlatılan iddianamede, çalışanların taşınabilir yangın söndürme cihazlarıyla alevleri söndürmeye çalıştıkları, yangının hızla büyümesi ile yayılması sırasında işletmede yoğun duman oluştuğu ve elektriğin kesildiği ifade edildi.
İddianamede, iş yerinde acil durum aydınlatmaları ile yönlendirme levhaları olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığının tespit edildiğine vurgu yapılarak, itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesi sonrasında gece kulübünün çeşitli noktalarında hareketsiz yatan kişilerin bulunduğu belirtildi.
Bilirkişi heyetinin raporuna da yer verilen iddianamede, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yer alan "Sağlık gözetimi" maddesi ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" maddesi ve aynı yönetmeliğin "Eğitim süreleri", "Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım" maddesine uyulmadığının tespit edildiği bildirildi.
İddianamede, mevcut söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmaması ile acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının olmaması tespitlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, elektrikli kaynak makinesi kullanılmak suretiyle kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri barındıran tadilat işleminin yapıldığı gece kulübünde yangının öngörülebilir olduğu ifade edilerek, "Şüpheliler tarafından özen yükümlülüğüne aykırı davranılmak suretiyle öngörülebilecek ancak istenmeyen neticenin gerçekleşmesine iradi hareketle sebebiyet verildiği ve bu haliyle şüphelilere isnat edilen eylemin bilinçli taksir boyutunda manevi unsur içerdiği yönünde tarafımızda kanaat hasıl olmuştur." değerlendirmesi yapıldı.
Savcılık iddianamede, şüpheliler Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
DÖNEMİN KAMU GÖREVLİLERİ DOSYAYA EKLENDİ
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar, 17 Temmuz 2024'te Marmara Cezaevi karşısındaki hakim karşısına çıktı.
Duruşmalarda savunmaları alınan sanıklar, suçlamayı kabul etmezken, tutuklu 7 sanıktan 2'si tahliye edildi.
Kamu görevlileriyle ilgili devam eden soruşturmada ise dönemin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, Tuncay Akdağ, Şükrü Öztürk, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şermet, Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez, Uğur Türkyılmaz ve Yasemin Saral hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından, 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Bu iddianame, devam eden dava dosyasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle, davadaki sanık sayısı 22'ye ulaştı.
YANAN GECE KULÜBÜNDE KEŞİF YAPILDI
Mahkeme heyeti, 21 Ekim 2024'te olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Hakim, savcı, bilirkişi heyeti, itfaiye ve polis ekiplerinin katılımıyla olay yerinde keşif yapıldı. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da keşfi takip etti.
Yaklaşık 4,5 saat süren keşfin ardından, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları yangının çıktığı gece kulübü içerisine girerek incelemelerde bulundu.
BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR
Davanın 2 Mart'ta görülen 13'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Heyet ayrıca, firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına ve bilirkişi raporunun hazırlanmasının beklenilmesine hükmetti.
Davanın 14'üncü duruşması, 18 Mayıs'ta yapılacak.