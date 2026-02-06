Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında "uyuşturucudan" iddianame: 15 yıldan az olmamak üzere hapis talebi

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan iddianame hazırlandı. Kaya için 15 yıldan az olmamak üzere hapis talep edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Kaya hakkındaki soruşturma tamamlandı.

15 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS TALEBİ
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Kaya'nın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ali Kaya, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe 6 Şubat'ta tutuklanmıştı.

