Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında skandal savunma: "Takdir-i ilahi" | CHP'li belediyeden 'seçim dönemindeyiz ilgilenemeyiz' rezaleti

SANIKLARIN SAVUNMALARINA BAŞLANDI

Duruşmada ilk aşamada sanıkların savunmalarının alınmasına başlanacak. Ardından yangında hayatını kaybeden 29 kişinin yakınları müşteki sıfatıyla ifadeleri alınacak. Ardınsan sanık ve müşteki avukatlarına söz verilmesi bekleniyor. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, mahkeme başkanı iddianameyi okudu. Sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

1 SAAT SONRA BEN DE ORADA OLACAKTIM

İlk olarak gece kulübündeki metal yerlerin tadilatını yapan işçilerin patronu tutuklu sanık Çağatay Altuner savunmasını yaptı. Yapılacak iş için Kahraman Erdem ile anlaştıklarını ve tadilata başlamadan önce olay yerine gidip keşif yaptıklarını anlatan Çağatay Altuner, "Ses yalıtım malzemelerinin dışarı çıkarılmasını istedik. Birkaç gün sonra da çalışmaya başladık. 10-15 gün çalıştık ve hiçbir sorun yaşamadık. 1 saat sonra ben de orada olacaktım. Ben de ölebilirdim. 15 yıldır bu firmanın sahibiyim bu zamana kadar hiçbir iş kazası yaşamadım" dedi.

NORMALDE SORARDIK AMA BU KEZ SORMADIK

Olay günü kendilerine ait tadilatın bittiğini anlatan Altuner, "Yangının çıktığı yerde bizim işimiz bitmişti. Üst katta ufak tefek işler kalmıştı. Onda da ham madde eksikliği olduğu için onu bekliyorduk. Yaşanan olayda ihmalim ya da kusurum yok" dedi. Savunması sonrasında sanığa, "Tadilat için kulübün izin alıp almadığını sordunuz mu?" diye soruldu. "Hayır" cevabını veren Altuner'e bu kez mahkeme başkanı, "Neden sormadınız? Hiç sormaz mısınız?" diye sordu. Sanık ise, "Normalde sorardık ama bu kez sormamıştık. İzin alınıp alınmadığını bilmiyordum" dedi.