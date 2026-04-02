Başkan Erdoğan, "Ay Yola" müzik grubunu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ay Yola" müzik grubunu kabul etti. Cumhurbaşkanlığındaki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

AY YOLA MÜZİK GRUBU

Ay Yola, 2024 yılında Ufa'da (Başkurdistan) kurulan üç kişilik bir Başkurt folk-pop grubudur. Ruslan Shayhitdinov, Adel Shayhitdinova ve Rinat Ramazanov'dan oluşan grup, geleneksel Başkurt ezgilerini ve Ural Batyr destanını modern elektronik sound ile harmanlayarak etnik müzik yapar; özellikle "Homay" şarkısıyla Türk dünyasında viral olmuştur.

