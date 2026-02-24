İngiliz yönetici, özellikle Dubai'den gelen para akışına dikkat çekerek, "Bu işin her noktası kara para aklama kokuyor!" (Sayfa 30) dedi. Garipoğlu'nun yanıtı ise dikkat çekti: "Biz temkinli bir İngiliz broker değiliz, biz agresif bir İsrailli broker'ız... Bu benim için psikolojik bir mesele... Kimse sizden temkinli hareket etmenizi istemiyor!" (Sayfa 28).

Garipoğlu ise, "Türkiye'dekiler size Usame Bin Ladin'e para gönderin dese, benim adımı yazıp göndereceksiniz! Riski ve cezayı ben kabul ediyorum" (Sayfa 33) ve "Eğer muhasebe olarak sorun yoksa her ay El Kaide'ye para gönderin, sorun yok" ifadelerini kullandı.

Raporda kimlik doğrulaması yapılmadan para transferine yönelik baskı da yer aldı. Yönetici , "Ya bu kimliği belirsiz kişiye gönderiyoruz diye El Kaide'ye para gönderirsek?" (Sayfa 34) diyerek itiraz etti.

Raporun 35 ve 36'ncı sayfalarında, Şili'de sahte şirket kurulmasına yönelik yazışmalar yer aldı. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, çalışanlara sahte belgeler düzenletilerek "gölge şube" açılması ve bu yolla para akışının sağlanmasının planlandığı ortaya çıktı.

"ÖNCE İŞ, SONRA RÜŞVET" TALİMATI

Garipoğlu'nun yöneticisine verdiği talimatlar raporda açık şekilde yer aldı: "Önce iş yapalım, sonra rüşvet verelim", "Yaptığımız iş hukuka uygun mu diye sorup durma" (Sayfa 38)

Yönetici ise bu mesajlara, "Lütfen böyle şeyler yazarken dikkatli ol!" diyerek karşı çıktı. Ayrıca sahte adres belgeleriyle hesap açıldığı ve para kaynaklarının belirsiz olduğu da raporda yer aldı.

Garipoğlu'nun yanıtı ise şöyle oldu:



"Bu muhabbetlerle vakit harcama! Enerjini paraya harca! Bir şey olursa sorumluluğu alırım! Paralar lütfen!"