İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), uyuşturucu ticaretinin finansmanı ve kara para aklama iddialarıyla firari işadamı Kasım Garipoğlu'nun İngiltere'deki şirketine 13 Mart'ta operasyon düzenledi. Operasyonda şirket yöneticileri tutuklanırken, 105 sayfalık suç raporunda Garipoğlu'nun yöneticisiyle yaptığı skandal yazışmalar tek tek ortaya kondu. Raporda, Garipoğlu'nun yöneticisini açık şekilde rüşvet vermeye, sahte belge düzenlemeye ve yasa dışı işlemleri sürdürmeye zorladığı vurgulandı.
"DNA'M BÖYLE" DEYİP YASA TANIMADI
Yazışmalarda İngiliz yöneticinin tüm riskleri hatırlatmasına rağmen Garipoğlu'nun geri adım atmadığı görüldü. Garipoğlu'nun,
"Benim DNA'm böyle, bu fikrimden beni vazgeçiremezsiniz... İnsanlar kâr görünce doğruya yanlışa bakmaz" dediği (Sayfa 20) belirtildi. Buna karşılık yönetici, "Hapis ve para cezası konusunda fetişiniz yoksa bundan vazgeçin!" (Sayfa 23) diyerek sert şekilde uyardı.
"EL KAİDE'NİN PARASINI AKLIYOR OLABİLİRİZ" ŞOKU
Raporda en çarpıcı başlıklardan biri terör finansmanı ihtimali oldu. Şirket yöneticisi, "El Kaide'nin parasını aklıyor olabiliriz" diyerek sistemi sorguladı. Garipoğlu ise bu uyarıya, "Bana bunları söylemeyin, işimi bozuyorsunuz, moralimi bozuyorsunuz, kafa yapımı bozuyorsunuz!" (Sayfa 27) sözleriyle karşılık verdi.
"BU İŞ KARA PARA KOKUYOR" UYARISINA ALDIRMADI
İngiliz yönetici, özellikle Dubai'den gelen para akışına dikkat çekerek, "Bu işin her noktası kara para aklama kokuyor!" (Sayfa 30) dedi. Garipoğlu'nun yanıtı ise dikkat çekti:
"Biz temkinli bir İngiliz broker değiliz, biz agresif bir İsrailli broker'ız... Bu benim için psikolojik bir mesele... Kimse sizden temkinli hareket etmenizi istemiyor!" (Sayfa 28).
KİMLİKSİZ PARA TRAFİĞİ: "BİN LADİN'E BİLE GÖNDERİN"
Raporda kimlik doğrulaması yapılmadan para transferine yönelik baskı da yer aldı. Yönetici, "Ya bu kimliği belirsiz kişiye gönderiyoruz diye El Kaide'ye para gönderirsek?" (Sayfa 34) diyerek itiraz etti.
Garipoğlu ise, "Türkiye'dekiler size Usame Bin Ladin'e para gönderin dese, benim adımı yazıp göndereceksiniz! Riski ve cezayı ben kabul ediyorum" (Sayfa 33) ve "Eğer muhasebe olarak sorun yoksa her ay El Kaide'ye para gönderin, sorun yok" ifadelerini kullandı.
ŞİLİ'DE SAHTE ŞİRKET PLANI
Raporun 35 ve 36'ncı sayfalarında, Şili'de sahte şirket kurulmasına yönelik yazışmalar yer aldı. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, çalışanlara sahte belgeler düzenletilerek "gölge şube" açılması ve bu yolla para akışının sağlanmasının planlandığı ortaya çıktı.
"ÖNCE İŞ, SONRA RÜŞVET" TALİMATI
Garipoğlu'nun yöneticisine verdiği talimatlar raporda açık şekilde yer aldı: "Önce iş yapalım, sonra rüşvet verelim", "Yaptığımız iş hukuka uygun mu diye sorup durma" (Sayfa 38)
Yönetici ise bu mesajlara, "Lütfen böyle şeyler yazarken dikkatli ol!" diyerek karşı çıktı. Ayrıca sahte adres belgeleriyle hesap açıldığı ve para kaynaklarının belirsiz olduğu da raporda yer aldı.
Garipoğlu'nun yanıtı ise şöyle oldu:
"Bu muhabbetlerle vakit harcama! Enerjini paraya harca! Bir şey olursa sorumluluğu alırım! Paralar lütfen!"
MAL VARLIĞINA EL KONULDU, İZ SÜRÜLÜYOR
Uyuşturucu ticaretinin finansmanı ve suç gelirleri iddiasıyla Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu. Türkiye'de aranan firari işadamının İngiltere'de de soruşturma kapsamında olduğu, ABD'de bulunduğuna yönelik iddiaların gündemde olduğu belirtildi. Garipoğlu'nun, ünlü isimlerin katıldığı ve günler süren uyuşturucu partileriyle anılan villasının da dosyada yer aldığı öğrenildi.