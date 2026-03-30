Giresun'un Görele ilçesinde, görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru 16 yaşındaki T.T., geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi, genç kızın gözleri hariç tüm organlarını bağışlama kararı aldı.

KAZA SONRASI YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre T.T., yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen T.T.'nin organlarının bağışlanması için aile tarafından onay verildi.

"ŞİKAYET ETTİK, SÜREÇ BAŞLADI"

Baba Ahmet Torun, yaşanan süreci anlatarak, kızının maruz kaldığı olayın ardından hukuki süreci başlattıklarını ifade etti.

Torun, "Her şey gece yarısı teknoloji yoluyla tacize uğrayan genç bir kızın yaşadığı travmayla başladı. Bu travmaya rağmen 'baba ve anne ne yapmam lazım?' dediğinde 'Kızım ne yapman gerekiyorsa yaparsın' dedim ve şikayet dilekçesinde bulunduk, yasal süreç başladı" dedi.

Zanlının bir süre tutuklu yargılandığını, ardından tutuksuz yargılama kararı verildiğini belirten Torun, bu kararın bazı çevrelerce farklı yorumlandığını söyledi. Sürecin devam ettiğini kaydeden Torun, "Tutuksuz yargılanma kararının verildiği gecede bile kızım birileri tarafından saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR KIZA SAHİP OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

Aileye yönelik sosyal medyada iftira atıldığını belirten baba Torun, kızının tüm yaşananlara rağmen hayata tutunmaya çalıştığını söyledi. Torun, "Kızım bütün bunlara rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Annesinin çalıştığı iş yerine gitmek için yola çıktı ve o gece trafik kazası geçirdi. Kızımın başkalarında yaşayabilmesi için organ bağışında bulunmayı düşündük. Böyle bir kıza sahip olduğum için gururluyum" dedi.

ORGAN BAĞIŞI KARARI

Ailenin, genç kızın gözleri hariç tüm organlarını bağışlama kararı aldığı belirtildi. Torun, kızının organlarının nakledileceği kişilere ilişkin temennilerini de paylaşarak, bu kişilerin hayatlarını onurlu ve doğru şekilde sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.

"Kızımın organlarının nakil edileceği insanlar asla birilerine baş eğmesinler, sözünde duran insanlar olsunlar. Organlarının kıymetini bilsinler" diyen Torun, kızının yaşamı boyunca kimseye kötülük düşünmediğini vurguladı.

KAZADAKİ SÜRÜCÜNÜN BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sürücü Adem Hasbaş'ın, Görele'de Hasbi Dede'nin eski eniştesi O.A.'ya ait bir restoranda çalıştığı öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇ SÜRÜYOR

Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davanın tutuksuz olarak devam ettiği, kazaya ilişkin soruşturmanın ise ayrıca sürdüğü bildirildi.