Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Öncü Sönmez ABD'ye kaçtı

AMERİKA'YA KAÇTI

Hakkında yakalama kararı çıkarılacağını önceden haber alan Sönmez'in, yargılanmamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne firar ettiği saptandı.

Öncü Sönmez'in yurt dışından yaptığı paylaşımlarda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve bazı yeraltı dünyası isimlerinin kendisine yönelik 2 milyon dolarlık rüşvet ve şantaj kumpası kurduğu yalanını dillendirmişti.

Sönmez, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarının yüzde 90'ının uydurma olduğunu, bu sürecin bir "ünlüler borsasına" dönüştüğünü ve amacın zengin isimlerden para koparmak olduğunu savundu.