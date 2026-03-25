Ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari iş insanı Öncü Sönmez'in, kara propaganda üssü gibi kullandığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
"Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alınan karar doğrultusunda, Sönmez'in Instagram ve X hesapları Türkiye'den görünmez kılındı.
Sönmez'e ait "@cansmzmzz" ve "@oncusonmez2" uzantılı hesaplar erişime kapatıldı.
EVİNDE ŞİŞE ÇEVİRMECE
Emniyet birimleri, Sönmez hakkında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlamalarıyla adli işlem başlatmıştı. Şahit ifadelerine göre, Sönmez'in Çengelköy'deki evinde düzenlenen "şişe çevirmece" temalı partilerde uyuşturucu maddelerin katılımcılara ücretsiz dağıtıldığı iddiası gündeme gelmişti.
SET ÇEKİMİ YALANIYLA GENÇ OYUNCULARA CİNSEL ŞANTAJ
17-20 yaş aralığındaki genç kadınların "set çekimi" bahanesiyle eve çağrıldığı, burada cinsel ilişkiye zorlandıkları ve bu anların gizli kamera ile kayıt altına alınarak şantaj amaçlı kullanıldığı belirlenmişti.
HER YERDE VUKUAT
Sönmez'in tatil için gittiği Monaco'da iki genç kadını odaya kilitleyerek çarşafla bağladığı, saatlerce kemerle darp ettiği ve polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.
Mağdur E.K., Sönmez'in kendisini yatak odası görüntülerini yaymakla tehdit ederek 350 bin TL talep ettiğini ve çocuğunun gözü önünde ilişkiye zorladığını iddia ederek şikayetçi olmuştur.
AMERİKA'YA KAÇTI
Hakkında yakalama kararı çıkarılacağını önceden haber alan Sönmez'in, yargılanmamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne firar ettiği saptandı.
Öncü Sönmez'in yurt dışından yaptığı paylaşımlarda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve bazı yeraltı dünyası isimlerinin kendisine yönelik 2 milyon dolarlık rüşvet ve şantaj kumpası kurduğu yalanını dillendirmişti.
Sönmez, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarının yüzde 90'ının uydurma olduğunu, bu sürecin bir "ünlüler borsasına" dönüştüğünü ve amacın zengin isimlerden para koparmak olduğunu savundu.
FETÖ İLE EŞGÜDÜM
Kendi hesapları üzerinden şantaj iddialarını desteklediğini öne sürdüğü ses kayıtları ve ekran görüntüleri yayımladı.
Firari Öncü Sönmez'in paylaşımlarının dil ve zamanlama açısından firari FETÖ mensupları Cevheri Güven ve Emre Uslu ile paralellik gösterdiği, bu durumun "tek merkezden yönetilen algı operasyonu" şüphesini doğurmuştu.