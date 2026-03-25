CANLI YAYIN
Geri

Firari Öncü Sönmez'in evinde şişe çevirmece ve fuhuş iddiası: Tanık ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan Öncü Sönmez ile ilgili dosyaya giren tanık ifadesi, çarpıcı iddiaları ortaya koydu. Çengelköy’deki evde düzenlendiği öne sürülen partilerde uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu, genç kadınların zorla ilişkiye yönlendirildiği ve yüksek meblağlı ödemeler yapıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan Öncü Sönmez ile ilgili dosyaya giren tanık ifadesi skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Öncü Sönmez. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

KADINLARA KOSTÜM GİYDİRİLDİ "ŞİŞE ÇEVİRMECE" OYNANDI

Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre, Öncü Sönmez'in Çengelköy'de bulunan evine düzenlendiği öne sürülen partilerde kadınlara kostüm giydirildiği, "şişe çevirmece" oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanımının yaygın olduğu öne sürüldü.

UYUŞTURUCULAR ÜCRETSİZ DAĞITILDI

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardıklarına göre; tanık beyanında partilere katılanlara uyuşturucu maddelerin evde bulunan korumalar ve çalışanlar tarafından ücretsiz dağıtıldığı, organizasyonların sık sık aynı adreste yapıldığı iddia edildi.

İfadede ayrıca 17-20 yaş aralığındaki genç kadınların "çekim" ve "set" bahanesiyle ajanslar üzerinden eve çağrıldığı, burada cinsel ilişkiye zorlandıkları ve bazı görüntülerin kayıt altına alındığı öne sürüldü.

Beyanda, kadınlara 100 bin TL ödeme yapıldığı, ödemelerin kripto para veya sterlin üzerinden gerçekleştirildiği, istenilenin yapılmaması halinde ise şiddet uygulandığı ve paranın geri alındığı iddia edildi.

Dosyaya giren ifadede dikkat çeken bir diğer iddia ise kadın temin ettiği öne sürülen kişiye "iPhone 17 Pro Max lacivert" verildiği yönünde oldu.

