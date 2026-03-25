İfadede ayrıca 17-20 yaş aralığındaki genç kadınların "çekim" ve "set" bahanesiyle ajanslar üzerinden eve çağrıldığı, burada cinsel ilişkiye zorlandıkları ve bazı görüntülerin kayıt altına alındığı öne sürüldü.

Beyanda, kadınlara 100 bin TL ödeme yapıldığı, ödemelerin kripto para veya sterlin üzerinden gerçekleştirildiği, istenilenin yapılmaması halinde ise şiddet uygulandığı ve paranın geri alındığı iddia edildi.

Dosyaya giren ifadede dikkat çeken bir diğer iddia ise kadın temin ettiği öne sürülen kişiye "iPhone 17 Pro Max lacivert" verildiği yönünde oldu.