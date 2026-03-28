İRAN’DAN TRUMP’A AÇIK TEHDİT: ASKER GÖNDERİRSİN AMA DÖNÜŞ OLMAZ

BEYAZ SARAY: İRAN MÜZAKEREYE DAHA İSTEKLİ

ABD yönetimi, İran’a yönelik saldırıların planlandığı şekilde sürdüğünü ve Tahran’ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların aksine müzakerelere daha istekli hale geldiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ordusunun sahadaki avantajını artırdığını ve sürecin “plana uygun” ilerlediğini söyledi.

Leavitt, İran yönetiminin kamuoyuna yansıyan sert söylemlerine rağmen, müzakerelerin devam ettiğini belirterek, “Rejimin geri kalan unsurlarının bu yıkıma son vermek ve halen şansları varken müzakere masasına oturmak konusunda giderek daha istekli hale gelmesi şaşırtıcı değil. Kamuoyu önünde söylenenler ile bize özel olarak iletilenler arasında fark var” dedi.

10 GÜNLÜK ARA TALİMATI

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik planlanan bazı saldırıların ertelenmesi için 10 günlük ara verilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Saldırıların sürdüğünü belirten Leavitt, bugüne kadar “11 binden fazla hedefin vurulduğunu”, İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarında yaklaşık yüzde 90 azalma olduğunu ifade etti.

ABD’nin İran donanmasına yönelik operasyonlarına da değinen Leavitt, “150’den fazla deniz aracını imha ettik. En büyük gemilerinin yüzde 92’si etkisiz hale getirildi” dedi.

HÜRMÜZ VE GEMİ GEÇİŞLERİ

Leavitt, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçecek gemilere müdahale etme veya ücret talep etme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. ABD ile İran arasında yürütülen görüşmeler kapsamında, 10 gemilik bir grubun ardından 20 gemilik yeni bir grubun daha geçiş yapmasının planlandığını belirtti.

KARA HAREKATI SEÇENEĞİ MASADA

Trump’ın olası kara harekatı için Kongre yetkisi konusuna da değinen Leavitt, Başkan’ın bu seçeneği tamamen dışlamadığını, Pentagon’un tüm olasılıkları değerlendirdiğini söyledi.

“TARİHİ FIRSAT” VURGUSU

İran’ın geçmişte müzakereleri oyaladığını ve yanıltıcı davrandığını öne süren Leavitt, mevcut sürecin Tahran için “tarihi bir fırsat” olduğunu ifade etti.

Leavitt ayrıca, Trump’ın Körfez ülkelerinin operasyon maliyetlerine katkı sağlamasına sıcak baktığını belirtti.

ABD yönetimi, İran’a yönelik operasyonların hedeflere ulaşılana kadar süreceğini ve 4-6 haftalık zaman çizelgesinin geçerliliğini koruduğunu bildirdi.