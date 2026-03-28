İRAN’DAN TRUMP’A AÇIK TEHDİT: ASKER GÖNDERİRSİN AMA DÖNÜŞ OLMAZ

ABD-İsrail koalisyonunun 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar bir ayda tüm Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi.
İsrail ordusu Tahran'a yeni saldırı dalgası başlatırken İran ise İsrail'e ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine misilleme atışlarına devam ediyor.
Washington Post, ABD Savunma Bakanlığı'nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığını iddia etti. İran, ABD'ye rest çekti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD’nin Hark Adası’na yönelik olası bir askeri adımına ilişkin açıklamada bulundu.
Arif, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD’nin Hark Adası’na çıkarma hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İranlı yetkili, “Trump yalnızca (Hark adasına) asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz. Çünkü cehennemden kimse evine geri dönmez.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times (FT) gazetesine verdiği röportajda, İran’ın petrolünü “alma” isteğini dile getirmiş, ülkenin ana ihracat merkezi olan Hark Adası’nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında bulunduğunu belirtmişti.
ABD yönetimi, İran’a yönelik saldırıların planlandığı şekilde sürdüğünü ve Tahran’ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların aksine müzakerelere daha istekli hale geldiğini bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ordusunun sahadaki avantajını artırdığını ve sürecin “plana uygun” ilerlediğini söyledi.
Leavitt, İran yönetiminin kamuoyuna yansıyan sert söylemlerine rağmen, müzakerelerin devam ettiğini belirterek, “Rejimin geri kalan unsurlarının bu yıkıma son vermek ve halen şansları varken müzakere masasına oturmak konusunda giderek daha istekli hale gelmesi şaşırtıcı değil. Kamuoyu önünde söylenenler ile bize özel olarak iletilenler arasında fark var” dedi.
10 GÜNLÜK ARA TALİMATI
Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik planlanan bazı saldırıların ertelenmesi için 10 günlük ara verilmesi talimatı verdiğini açıkladı.
Saldırıların sürdüğünü belirten Leavitt, bugüne kadar “11 binden fazla hedefin vurulduğunu”, İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarında yaklaşık yüzde 90 azalma olduğunu ifade etti.
ABD’nin İran donanmasına yönelik operasyonlarına da değinen Leavitt, “150’den fazla deniz aracını imha ettik. En büyük gemilerinin yüzde 92’si etkisiz hale getirildi” dedi.
HÜRMÜZ VE GEMİ GEÇİŞLERİ
Leavitt, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçecek gemilere müdahale etme veya ücret talep etme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. ABD ile İran arasında yürütülen görüşmeler kapsamında, 10 gemilik bir grubun ardından 20 gemilik yeni bir grubun daha geçiş yapmasının planlandığını belirtti.
KARA HAREKATI SEÇENEĞİ MASADA
Trump’ın olası kara harekatı için Kongre yetkisi konusuna da değinen Leavitt, Başkan’ın bu seçeneği tamamen dışlamadığını, Pentagon’un tüm olasılıkları değerlendirdiğini söyledi.
“TARİHİ FIRSAT” VURGUSU
İran’ın geçmişte müzakereleri oyaladığını ve yanıltıcı davrandığını öne süren Leavitt, mevcut sürecin Tahran için “tarihi bir fırsat” olduğunu ifade etti.
Leavitt ayrıca, Trump’ın Körfez ülkelerinin operasyon maliyetlerine katkı sağlamasına sıcak baktığını belirtti.
ABD yönetimi, İran’a yönelik operasyonların hedeflere ulaşılana kadar süreceğini ve 4-6 haftalık zaman çizelgesinin geçerliliğini koruduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in saldırıları sonucu ölen İranlı liderlerin yerine gelen yeni isimlerin “çok daha makul davrandığını” savunarak, İran’ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını bir hafta içinde öğreneceklerini belirtti.
"TAM BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLDU"
Trump, New York Post gazetesine özel mülakat verdi. İran’da üst düzey yöneticilerin, ABD ve İsrail saldırılarında öldürüldüğü için “rejimde değişiklik olduğunu” savunan Trump, "Geçmişteki (isimler) gittiği için tam bir rejim değişikliği oldu, şu an tamamen yeni bir grup insanla karşı karşıyayız." dedi.
BİR HAFTA VURGUSU
Trump, yeni isimlerin “şimdiye kadar çok daha makul davrandıklarını" öne sürerek, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını da “bir hafta içinde” göreceklerini söyledi.
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaşayıp yaşamadığı ile ilgili sorulara da Trump, "Ondan kimse haber alamıyor. Çok ciddi şekilde yaralı. Muhtemelen (hayatta) ama son derece kötü durumda olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'daki savaşın sona ermesinin "aylar değil haftalar" süreceğini öne sürerek, "Bu operasyonun amacına ulaşmış olacağız ve bu aylar sürmeyecek. Bu birkaç haftalık bir mesele. Tam olarak kaç hafta süreceğini size söylemeyeceğim" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar basınına verdiği röportajda İran ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio, İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in akıbetinin belirsiz olduğunu belirterek, "Onun iktidarda olup olmadığını bile bilmiyoruz. İktidarda olduğunu söylediklerini biliyorum. Kimse onu görmedi. Kimse ondan haber almadı. Şu anda durum çok belirsiz. İran'da kararların nasıl alındığı tam olarak belli değil" dedi.
"PEKİ ABD'NİN BUNDAN KAZANCI NE?"
İran'a yönelik saldırılarda ABD'ye destek vermeyen NATO ülkelerini hedef alan Rubio, ABD'nin ulusal güvenliği ve ulusal çıkarları için ciddi bir risk tespit etmesi nedeniyle İran'a yönelik saldırıları başlattığını iddia etti. Rubio, "Savunmayı taahhüt ettiğimiz NATO üyesi İspanya gibi ülkeler, hava sahalarını kullanmamıza izin vermeyerek ve bununla övünerek, üslerini kullanmamıza izin vermediler. Aynı şeyi yapan başka ülkeler de var. Bu durumda insan kendine soruyor: Peki, ABD'nin bundan kazancı ne?" dedi.
İran'daki savaşın sona ermesinin "aylar değil haftalar" süreceğini öne süren Rubio, ABD'nin İran'daki askeri hedeflerinin çoğunun önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını ve savaşın sona ermesinin aylar sürmeyeceğini söyledi. Rubio, "Silah fabrikalarının çoğunu imha etme yolundayız ve füze rampalarını önemli ölçüde etkisiz hale getirdik. Bu hedefler gerçekleştirildiğinde, bu operasyonun amacına ulaşmış olacağız ve bu aylar sürmeyecek. Bu birkaç haftalık bir mesele. Tam olarak kaç hafta süreceğini size söylemeyeceğim" dedi.
CİDDİ YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR
Rubio, "Planımız doğrultusunda ilerliyoruz, hatta planın ilerisindeyiz. Bu hedefleri aylar değil, haftalar içinde gerçekleştireceğiz ve ardından Hürmüz Boğazı meselesiyle karşı karşıya kalacağız ve karar İran'ın olacak. Eğer boğazı kapatmaya karar verirlerse, sadece ABD'den değil, bölge ülkelerinden ve tüm dünyadan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar" dedi.
Beyaz Saray tarafından ABD-İran arasındaki görüşmeler hakkında yapılan açıklamada, Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt "Görüşmeler devam ediyor ve iyi gidiyor" dedi.
Katar Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Katar'ın İran'dan fırlatılan bir dizi İHA saldırısına maruz kaldığı ifade edildi. Katar Silahlı Kuvvetlerinin söz konusu İHA'ların tümünü etkisiz hale getirdiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İran'ı yine tehdit etti.
Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri, İran'daki Askeri Operasyonlarımızı sonlandırmak için YENİ VE DAHA MAKUL BİR REJİM ile ciddi görüşmeler içerisindedir.
Büyük ilerleme kaydedildi ancak muhtemelen gerçekleşecek olsa da herhangi bir nedenle kısa sürede bir anlaşmaya varılamazsa ve Hürmüz Boğazı derhal "Ticarete Açılmazsa”….
İran'daki bu hoş "konaklamamızı", şimdiye kadar kasten "dokunmadığımız" tüm Elektrik Üretim Santrallerini, Petrol Kuyularını ve Hark Adası'nı (ve muhtemelen tüm su arıtma tesislerini!) havaya uçurup tamamen yerle bir ederek bitireceğiz.
Bu, eski Rejim’in 47 yıllık "Terör Saltanatı" boyunca İran'ın katlettiği ve öldürdüğü pek çok askerimiz ve diğerleri için bir misilleme olacaktır."
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından gönderilen teklifin çoğunlukla "çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız" talepler içerdiğini bildirdi.
İran ile Lübnan'daki Hizbullah'ın eş zamanlı gerçekleştirdiği misillemenin ardından İsrail'in Hayfa kentinde yer alan petrol rafinerisi yerleşkesinden dumanlar yükseliyor.
İsrail basınındaki haberlere göre, İran'ın füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise misillemenin ardından başta Hayfa olmak üzere İsrail’in kuzeyindeki Celile, Tiberya bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Kanal 12 televizyonu, İran ve Lübnan'dan atılan roket ve füze parçalarının Hayfa'nın yanı sıra kuzeydeki Kiryat Şimona ve Binyamina yerleşimlerindeki en az 10 noktaya düştüğünü aktardı.
İran ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) radar istasyonları ve ABD askerlerinin bulunduğu noktaların bomba yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.
İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun saldırı dronları dün geceden bu sabaha kadar BAE'de füze ve saldırı dronlarını tespit edip engellemekle görevli düşman radar istasyonlarına saldırılar düzenledi." ifadeleri kullanıldı.
Orduya ait saldırı dronlarının kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu saldırı dalgasında ayrıca, ordunun yıkıcı insansız hava araçları, BAE'de ABD terörist ordu güçlerinin bulunduğu noktaları da hedef aldı." ifadesine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump Tahran'a yönelik saldırılar sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'da büyük bir gün. Dünyanın en iyi ve en ölümcül ordumuz tarafından uzun zamandır aranan birçok hedef imha edildi. Tanrı hepinizi korusun" ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi.
Tahran’ın kuzeydoğu ve güney bölgelerinde art arda patlamalar meydana geldi. Kentte hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın “Hürmüz’ü almaya başladık bile” açıklamasının ardından, Amerikan Deniz Piyadeleri yüksek kuvvetleri komutanı Korgeneral Leonard Anderson’dan kritik bir mesaj geldi. Anderson, askerlerine yönelik sert uyarılarla operasyonlara tam hazır olunması gerektiğini vurguladı. “Savaşmaya, kazanmaya ve anında harekete geçmeye hazır mısınız?” sorusuyla başlayan mesaj, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
ANDERSON’DAN ASKERLERE SERT UYARI
Korgeneral Leonard Anderson, Deniz Piyadeleri Güney Komutanlığı’ndan askerlerine hitap etti ve “Size doğrudan soruyorum: Gerçekten konuşlanmaya, savaşmaya ve kazanmaya hazır mısınız? Yetenekleriniz keskin mi? Standartlarınız yüksek mi ve teçhizatınız anında harekete geçmek için hazır mı?” ifadelerini kullandı. Anderson, bu konuşmanın “teorik bir çalışma” olmadığını, kuvvetlerin şu anda İran’la bağlantılı operasyonlarda görev aldığını ve Batı Yarım Küre’de istikrarı korumak için konuşlandığını belirtti.
MUHAREBE HAZIRLIĞINA VURGU
Anderson, mesajında düşman iradesine dikkat çekerek, “Geniş çaplı bir seferberlik gerçeğe dönüşebilir. Tarih bizden bugün, yarın ve her gün hazır olmamızı talep ediyor. Muharebeye hazırlığınız; günlük eylemlerinizde, eğitimlerinizde ve her sorumluluğu ele alışınızdaki ciddiyetle şekillenir. Niyetlerimizle değil, şu anda yaptıklarımızla ölçülürüz” sözleriyle Amerikan Deniz Piyadeleri’nin hassasiyetini ve hazırlığını vurguladı.
AİLELERİ VE STANDARTLARI HATIRLATTI
Korgeneral, askerlerine ayrıca ailelerini hazırlamaları, standartlarını yükseltmeleri ve disiplinli bir şekilde görev yapmaları talimatını verdi. Anderson, “Ulusumuz derhal harekete geçmeye hazır, disiplinli ve yetkili bir kuvvet bekliyor. Bu kuvvet, Deniz Piyadeleri yedek kuvvetleridir. Bu standart sizinle başlar ve sizin tarafınızdan korunmalıdır. Savaş başlasın!” diyerek mesajını sonlandırdı.
Lübnan’da BM barış gücüne yönelik saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, “Hürmüz Boğazı’nı almaya başladık bile” dedi.
Öte yandan Trump, İsrail’e yönelik destek mesajı da verdi. İsrail Kanal 14’e konuşan Trump, “İsrail’i seviyorum, İsrail halkını seviyorum ve onların desteğinden dolayı çok gururlu ve mutluyum” ifadelerini kullandı.
ABD yönetimi, Orta Doğu’da süren gelişmeler nedeniyle Katar’da bulunan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı; dikkatli olunması ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı bulunulması istendi.
ABD’nin Doha Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, bölgedeki durumun yakından takip edildiği ve vatandaşların güvenliklerine ilişkin sağlıklı kararlar alabilmeleri için bilgilendirmelerin sürdürüleceği belirtildi.
Açıklamada, bölgeden ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarına mevcut ulaşım seçenekleri hakkında destek sağlanabileceği kaydedildi. Katar’da kalmayı tercih edenlere ise yerel makamların talimatlarına uyulması ve gerektiğinde güvenli alanlara geçiş için hazırlıklı olunması çağrısında bulunuldu.
Büyükelçilik, vatandaşların bulundukları yerlerde yeterli miktarda yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini hazır bulundurmalarını istedi. Ayrıca açıklamada, bölgeden ayrılmak isteyenler için uçuş ve kara yolu alternatiflerine ilişkin teknik bilgilere de yer verildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD’ye yönelik hedef listesinin genişletileceğini belirterek, "ABD’nin İran sınırlarından uzaklaşmaktan başka seçeneği yok. Daha yüksek değerli hedefler de bu listeye eklenecek" dedi.
İran, İsrail’de kimya tesisini vurdu. İsrail, vurulan tesiste kimya sızıntı riskinin olduğunu bildirdi.
ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Gerald Ford’un, planlı ziyaret ve teknik bakım kapsamında Hırvatistan’ın Split Limanı’na demirlediği bildirildi.
Hırvatistan Radyo ve Televizyonu’nun (HRT) haberine göre, aylar süren görevin ardından limana gelen geminin ziyareti, bakım ve lojistik ihtiyaçların karşılanmasını kapsıyor.
Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, ulusal basına yaptığı açıklamada, uçak gemisinin “onarım veya operasyon için gelmediğini”, “düzenli bakım ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması için NATO üyesi bir ülkeye geldiğini” ifade etti.
Geminin limandaki görüntüleri dikkat çekerken, ziyaretin teknik bakım ve ikmal faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.
İran’ın Loristan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda, ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 41 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik kara harekatı ve işgal tehditlerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
“TRUMP GÜVENİLİR DEĞİL”
Zülfikari, Trump’ın söylemlerini hedef alarak, “ABD Başkanı, hiç şüphesiz Epstein dosyalarındaki geçmişi ve terör örgütü Mossad’ın baskısıyla siyonist rejimin başbakanının İran’a karşı yürütülen savaş ve saldırı sürecinde bir oyuncağı haline gelmiştir. Dünyanın en yalancı başkanlarından biri olarak tanınan Trump’ın ortaya koyduğu söylemlerinin temeli yoktur ve asla güvenilir değildir. Ne yazık ki ABD yönetimi, ordusunun komutasını, hatalı ve tehlikeli kararlarıyla ABD ordusunu adeta bir ölüm bataklığına sürükleyen birine teslim etmiştir” ifadelerini kullandı.
“ABD ASKERLERİ HER GÜN ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA”
ABD askerlerinin sahadaki durumuna da değinen Zülfikari, “ABD askerleri bölgede her gün ölümle karşı karşıya kalıyor. Yok edilen üslerden kaçan askerler, korkudan bölgedeki sivil ve ekonomik merkezlere sığınıyor, ancak orada da hedef alınıyor. ABD’li üst düzey komutanlar ise savaş alanından binlerce kilometre uzakta, cephedeki askerlerden direnç bekliyor. Trump bir gün savaş söylemleriyle gündem oluşturuyor, aynı gün geri adım atıyor. Bir yandan müzakereden söz ederken, saatler sonra savaş kararı alıyor. Bu dengesiz ve yalancı kişi, ABD halkına, Avrupa’ya ve özellikle Orta Doğu ülkelerine büyük zararlar verdi. ABD Başkanı yalnızca güç dilinden anlıyor” değerlendirmesinde bulundu.
“İŞGAL YALNIZCA HAYAL, SONUCU AĞIR OLUR”
ABD’nin İran’a yönelik olası kara harekatına ilişkin de konuşan Zülfikari, “Trump’ın İran topraklarına yönelik kara harekatı ve işgal tehditleri yalnızca bir hayaldir. Biz uzun süredir böyle bir adımı bekliyoruz. İşgal ve saldırının sonucu, saldırganlar için yalnızca aşağılayıcı bir esaret ve ağır bir yenilgi getirecek, ABD’li komutan ve askerler Basra Körfezi’nde köpekbalıklarına yem olacaktır” dedi.
“ABD HALKI AĞIR BEDEL ÖDER”
ABD yönetimine çağrıda bulunan Zülfikari, “ABD ordusunun komutanları ve yöneticileri İran tarihine bakmalı ve bu halkın işgalcilere nasıl karşılık verdiğini görmelidir. Dengesiz bir başkanın yanlış kararları yüzünden askerlerini esaret ve ölüme sürüklememelidir. Aksi halde bunun bedelini ABD halkı ağır şekilde ödeyecektir. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz, bu tehdidin hayata geçirilmesi halinde ordunuzun çöküşü için anbean beklemektedir” ifadelerini kullandı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yürüttüğü savaşın kritik bir döneme girdiğini açıkladı. Sahadaki gerilimin zirveye ulaştığını vurgulayan Kalibaf, “Savaş en kritik anına ulaştı” diyerek mevcut durumun ciddiyetine işaret etti.
İran’ın askeri kapasitesine değinen Kalibaf, “Füzelerimiz fırlatıldı, füze kabiliyetimiz sağlam ve düşman kuvvetlerinin saflarında korku belirtileri görüyoruz.” dedi.
Kalibaf, ABD’nin müzakere söylemlerinin tutarsız olduğunu belirtti ve “Düşmanlarımızın müzakerelerle ilgili açıklamaları çeşitlilik gösteriyor" ifadesini kullandı.
Savaşın arka planına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulunan Kalibaf, “İran’daki rejimi devirmeyi planlayan düşman, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını öncelikli hedef olarak belirlemişti” dedi.
Kalibaf, ABD’ye yönelik açıklamasında şöyle konuştu:
“Amerikalılar bizi teslim olmaya zorlamaya çalışıyorlar. Cevabımız açık, asla teslim olmayacağız.”
ABD'nin kamuoyuna verdiği mesajların sahadaki planlarından farklı olduğunu öne süren Kalibaf, “Düşman açıkça müzakere mesajı verirken, gizlice bir kara saldırısı planlıyor. Adamlarımız, onları ateşe vermek için ABD askerlerinin karaya gelmesini bekliyor” dedi.
ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da El-Araby TV'nin ofisinin bulunduğu binaya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.
El-Araby TV, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, başkenti Tahran'da kanalın ofisinin bulunduğu binaya İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.
TV çalışanlarının durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Ayrıca yayımlanan videolarda binanın ikinci ve El-Araby TV'nin ofisinin bulunduğu üçüncü katının tamamen hasar aldığı görüldü.
Arama kurtarma ekiplerinin acilen bölgeye intikal ettiği ve çalışmalara başladığı kaydedildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki üniversitelere saldırılarına karşılık bölgede bu iki ülkeyle bağlantılı üniversitelerin artık "meşru hedef" olduğunu duyurdu.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tahran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
"Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlu yöneticilerine uyarı:" notuyla paylaşılan açıklamada, "Amerikan-Siyonist güçler, İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil, İran üniversitelerini defalarca bombaladı. Beyaz Saray'ın pervasız yöneticileri bilmelidir ki bundan böyle, işgalci rejimin (İsrail) tüm üniversiteleri ve Batı Asya'daki Amerikan üniversiteleri, İran üniversitelerinin yıkımına misilleme olarak, meşru hedef olarak kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bölgedeki Amerikan üniversitelerinin personeline, öğrencilerine ve bu üniversitelerin çevresinde yaşayanlara kendi can güvenlikleri için üniversitelerden en az 1 kilometre uzağa çekilmeleri tavsiyesinde bulunularak, şöyle denildi:
"Eğer ABD hükümeti, bölgedeki üniversitelerinin iki misilleme saldırısından sonra da zarar görmemesini istiyorsa, en geç 30 Mart Pazartesi günü Tahran saatiyle 12.00'a kadar üniversitelerin bombalanmasını kınayan resmi bir açıklama yayınlamalıdır. Ayrıca, üniversitelerinin daha sonra da zarar görmemesini istiyorsa, vahşi müttefik güçlerinin üniversitelere ve araştırma merkezlerine saldırmasını engellemelidir, aksi takdirde tehdit geçerliliğini koruyacak ve gerçekleştirilecektir.”
ABD ve İsrail saldırılarında, 6 Mart'ta İsfahan Teknoloji Üniversitesi, önceki gün de Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hedef olmuştu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’e, ABD’nin İran’ın altyapısına saldırmayacağına dair vaatlerine rağmen bu merkezlerin hedef alındığını belirterek, söz konusu çelişkili tutumun İran’ın ABD'ye olan güvensizliğini artırdığını bildirdi.
İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırılarının ele alındığı görüşmede, İran'a karşı saldırılarda bazı Müslüman ülkelerin topraklarının kullanılmasından büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine karşı saldırılarının ‘meşru müdafaa’ kapsamında gerçekleştirildiğini, ‘Müslüman ülkeleri kardeşleri’ olarak gördüklerini aktardı.
Pakistan'a ABD-İsrail'in başlattığı savaşın durdurulması için gösterdiği ara buluculuk çabaları için teşekkür eden Pezeşkiyan, buna rağmen ABD'ye derin güvensizlik duyduklarını Şerif'e iletti.
Pezeşkiyan, “İran, nükleer müzakereler sırasında diyalog ve diplomasi ortamında iki kez askeri saldırıya uğradı. Şimdi Amerikalı yetkililerin ekonomik ve enerji altyapısına saldırmayacaklarına dair iddialarına ve vaatlerine rağmen, bu merkezlerin hedef alındığına şahit oluyoruz. Bu çelişkili söylem ve davranış, İran'ın saldırgan Amerika'ya olan güvensizliğinin daha da artmasına yol açmıştır” ifadelerini kullandı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, "İran, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi" dedi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran hükümetinin, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyi kabul ettiğini ve günde 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun İran tarafından yapılmış ‘yapıcı bir jest’ olduğunu kaydeden Dar, “Bu, barış habercisidir ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır. Diyalog, diplomasi ve böyle güven tesis edici adımlar, ileriye dönük yegane adımlardır” değerlendirmesinde bulundu.
ABD ile İsrail'in, İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mehr Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliğinin yazılı açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, ABD ile İsrail'in bu sabaha karşı Hürmüzgan eyaletinde bulunan Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
İskeledeki 2 tekne ile çevredeki araçların hasar gördüğü, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'de sirenlerin çaldığı bildirildi.
İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.
Ordunun açıklamasında, İran'dan ateşlenen füzelere hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği kaydedildi.
Ordu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek, İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.
BAE'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerine ilişkin bilgi verildi.
BAE hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına müdahale ettiği belirtildi.
Açıklamada, duyulan patlama seslerinin saldırıları havada önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.
İran’ın Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği füze saldırısında, ABD’ye ait kritik önemdeki E-3 Sentry uçağı hasar gördü, saldırıda 12 Amerikan askeri de yaralandı.
Kamuoyunda AWACS olarak da bilinen E-3 Sentry uçağının, havadan erken ihbar ve kontrol görevlerinde kullanıldığı, savaş sahasının gerçek zamanlı takibi, hava unsurlarının tespiti ve komuta-kontrol faaliyetlerinde kritik rol üstlendiği biliniyor.
Washington Post gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı bildirildi. Planların savaşta "yeni bir aşamayı" başlatabileceğini belirten kaynaklar, bunun son 4 haftadaki karşılıklı saldırılardan "önemli ölçüde daha tehlikeli" olabileceğini söyledi.
YETKİLİLER RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ
Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti.
Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.
FARKLI SEÇENEKLER MASADA
Pentagon’un, İran'ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'na yönelik operasyonlar ile Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı bölgelerine düzenlenebilecek baskınları da seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bazı yetkililerin olası kara operasyonunun "birkaç hafta", bazılarının ise "birkaç ay" sürebileceğini söylediği belirtildi.
"BAŞKOMUTANA SEÇENEK SUNMAK PENTAGON’UN GÖREVİ"
Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, habere konu iddialarla ilgili kesin yorum yapmaktan kaçınarak, "Başkomutana en fazla sayıda seçeneği sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir. Bu, Başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.
İran Kızılayı, ülkenin başkenti Tahran’ı hedef alan son saldırıların birçok yerleşim bölgesinde hasara yol açtığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yaşanan yıkım ve yaralı olarak kurtarılan siviller kameralara yansıdı. Görüntülerde Tahran’ın bazı bölgelerinden alev ve dumanların yükseldiği görüldü. Son saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Kfar Tebnit kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan’ın güneyindeki Deir Zahrani'ye düzenlenen İsrail saldırısında ise en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail’den saldırılarla ilgili açıklama gelmedi.
İran'ın, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yaptığı dron saldırısında, 12 Amerikan askerinin yaralandığı ve ABD'ye ait E-3 Sentry havadan komuta ve kontrol uçağının hasar aldığı iddia edildi.
Wall Street Journal gazetesinin, ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran, dün Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne dron saldırısı düzenledi.
Saldırıda, ABD'ye ait E-3 Sentry havadan komuta ve kontrol uçağı hasar alırken, 12 Amerikan askeri de yaralandı.
Saldırıda, bazı yakıt ikmal uçaklarında da hasar oluştu.
İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Neçirvan Barzani’nin evine yönelik saldırıya ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, “IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok'taki konutuna yönelik saldırı, düşmanlar tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi niteliğindedir. Bu tür saldırıların örnekleri son dönemlerde İranlı yetkililere yönelik saldırılarda da görülmektedir. Devrim Muhafızları bu tarz terör saldırılarını kınamaktadır.” ifadelerine yer verildi.
CENTCOM: Yaklaşık 3500 Denizci ve Deniz Piyadesinden oluşan Tripoli Amfibi Grubu bölgeye 27 Mart’ta ulaştı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki evi bombalandı. Olayın ardından Irak Başbakanı Sudani, Barzani’yi telefonla arayarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları geceden beri ülkenin güneyindeki Ayn Kana, Kefer Sir, Doğu Zavtar, Deyr Zehrani, Şemaa, Tayr Harfa, Hinniyye, Kefra, Yatır, Tayri, Şakra ve Tulin beldelerini hedef aldı.
İsrail ordusu ayrıca gece geç saatlerde başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine de hava saldırısı düzenledi.
Nebatiye vilayetine bağlı Hadasa beldesinde sabah erken saatlerde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun gece Nebatiye'ye bağlı Kefr Tebnit beldesinde bir ambulansı hedef alması sonucu ise 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Doğu Zavtar beldesinde de bir ambulansa yapılan saldırıda da 5 sağlık çalışanı öldü.
Ülkenin güneyindeki Cizzin ilçesinde bir araca yapılan saldırıda ise 3 gazeteci hayatını kaybetti.
Güneydeki Sur kentine bağlı Hinniyye beldesine sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda 5 Suriyelinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail askerlerinin güneydeki Uveynet bölgesinde seyir halindeki bir araca ateş açması sonucu ise bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Öte yandan Deyr Zehrani ve Doğu Zavtar beldelerine yönelik saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve 3 Merkava tankı ile İsrail'in kuzeyindeki bazı noktaları hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Zarua, Hazzan, Taybe ve Dibil beldelerinde İsrail askerleri ile İsrail ordusuna ait 3 Merkava tankının hedef alındığı bildirildi.
İsrail'in kuzeyine yönelik saldırıların da sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Malikiye, Avivim ve Şilomi yerleşimlerinin roketlerle vurulduğu aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki orduya ait Kuzey Bölge Komutanlığı Karargahı ile Ya'ra Kışlasının roket ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ifade edildi.
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürürken, Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ile İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarına devam ediyor.
İsrail'a yönelik Yemen'deki Husiler tarafından ateşlenen füzelere ilişkin açıklama şu şekilde:
Yemen Silahlı Kuvvetleri’nden yayımlanmıştır
Bismillahirrahmanirrahim
Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” (Doğru olan Allah’ın sözü)
Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin daha önceki açıklamasında yer alan, İran İslam Cumhuriyeti’ne ve Lübnan, Irak ve Filistin’deki direniş cephelerine destek ve yardım amacıyla doğrudan askeri müdahaleye ilişkin hususların uygulanmasına istinaden; tırmanan askeri gerilimin sürmesi, altyapının hedef alınması ve Lübnan, İran, Irak ve Filistin’deki kardeşlerimize karşı işlenen suçlar ve katliamlar nedeniyle, Yemen Silahlı Kuvvetleri Allah’ın yardımı ve tevekkülüyle ilk askeri operasyonu gerçekleştirmiştir.
Bu operasyon, güney işgal altındaki Filistin’de (İsrail’e ait olduğu belirtilen) hassas askeri hedefleri vuran bir balistik füze salvo atışı ile icra edilmiştir.
Bu operasyon, İran’daki “mücahitlerin” ve Lübnan’daki Hizbullah’ın gerçekleştirdiği kahramanca operasyonlarla eş zamanlı olarak yapılmış ve Allah’ın izniyle hedeflerine başarıyla ulaşmıştır.
Operasyonlarımız Allah’ın yardımıyla, ilan edilen hedefler gerçekleşene ve tüm cephelerde saldırılar durana kadar devam edecektir.
Allah bize yeter, O ne güzel vekildir; ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.
Yaşasın özgür, onurlu ve bağımsız Yemen
Zafer Yemen’e ve ümmetin tüm özgür insanlarına.
Sana’a, 9 Şevval 1447 H
28 Mart 2026 M
ABD ile birlikte İran'a karşı saldırılar başlatan İsrail'de, misillemeler nedeniyle 78 bin kez sirenlerin çaldığı bildirildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran ve Hizbullah'ın attığı füzeler, roketler ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.
İsrail’de siren seslerinin en çok duyulduğu yerleşim yeri Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona oldu. Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona'da Hizbullah’ın İran’a başlatılan saldırılar sonrası attığı roketler ve İHA’lar nedeniyle 154 kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.
Sirenlerin 146 kez çaldığı Lübnan sınırındaki Misgav Am yerleşimini, ülkenin orta kesimindeki Ariel Sharon Park bölgesi ile Ramat Gan’ın izlediği aktarıldı.
Misillemeler nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Holon kenti ve çevresinde ise 145 kez siren seslerinin duyulduğu aktarılan haberde, sirenlerin en sık sabah saat 10.00 civarında devreye girdiği kaydedildi. Bu zaman diliminde toplam 7 bin 122 kez siren çaldığı belirtildi.
Öte yandan haberde İran'ın yaptığı misillemelerin genellikle erken uyarı sistemleri tarafından önceden tespit edildiği ve sığınaklara girilmesi için "birkaç dakikalık" süre olduğu, Hizbullah’ın roket saldırılarında ise bu sürenin sadece "birkaç saniye" ile sınırlı kaldığı kaydedildi.
Kuveyt Uluslararası Havalimanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ve limandaki radar sistemlerinin büyük zarar gördüğü bildirildi.
Kuveyt Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Herhangi bir can kaybı olmadığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucu havalimanındaki radar sistemlerinin büyük zarar gördüğü ifade edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri: Başkent Abu Dabi'ye atılan füzenin engellenmesinin ardından düşen şarapneller nedeniyle üçüncü bir yangın çıktı, yaralı sayısı da 6'ya yükseldi.
İran'ın Suudi Arabistan'daki bir üsse düzenlediği füze saldırısında yaklaşık yaklaşık 10 ABD askerinin yaralandığı ve çok sayıda uçağın hasar gördüğü bildirildi.
ABD ve Arap yetkililerden alınan bilgilere göre, askerler cuma günü Prens Sultan Hava Üssü'ne en az bir füze ve birkaç insansız hava aracıyla yapılan saldırı sırasında üsde bulunuyorlardı.
Wall Street Journal ve New York Times'a göre, saldırıda on iki Amerikalı asker yaralandı .
CBS News'e göre, iki asker 'çok ağır yaralı', sekiz asker ise 'ağır yaralı' durumda; bu iki kategori de askerin sınıflandırma sisteminde ayrı bir kategori olarak geçiyor. Diğerlerinin durumu ise bilinmiyor.
New York Times'a göre, füze ve insansız hava aracı saldırısında en az iki KC-135 yakıt ikmal uçağı 'önemli hasar' gördü. Uydu fotoğrafları, uçaklardaki hasarın tam boyutunu ortaya koymuş gibi görünüyor.
İsrail ordusu , İran'ın Husi müttefiklerinin çatışmalara katılma tehdidinin ardından Yemen'den bir füze fırlatıldığını tespit ettiğini iddia etti .
İsrail güçlerinin "Yemen'den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit ettiği ve tehdidi önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği" belirtildi.
Bu, savaşın ikinci ayına girdiği şu günlerde Yemen'den bir fırlatma yapıldığına dair ilk açıklama oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği, bir balistik füzenin imhası sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin balistik füzeyi başarıyla engellediği ancak müdahale sonrası düşen şarapnel parçalarının Abu Dabi Halife Ekonomik Bölgesi'nde (KEZAD) Hindistan uyruklu 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, düşen şarapnel parçaları nedeniyle KEZAD yakınlarında iki ayrı noktada yangın çıktığı ve olayla ilgili yetkili ekiplerin müdahalesinin sürdüğü ifade edildi.
Yangınlara ekipler tarafından müdahale edildiği aktarılan açıklamada, gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Yetkililer ayrıca halka yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri ve söylenti ya da doğrulanmamış bilgilerin yayılmasından kaçınmaları çağrısında bulundu.
BAE Savunma Bakanlığı, kısa bir süre önce İran'dan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde sirenler çalarken eş zamanlı olarak Hizbullah'ın Lübnan'dan ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde de sirenler devreye girdi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri ve Hizbullah roketlerinin bazılarının boş alana düştüğünü ileri sürdü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet ya da yaralı bilgisi içeren bir rapor almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.
ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı bildirildi.
Mehr Haber Ajansı haberinde, Tahran'daki üniversiteye saldırı düzenlendiğine yer verdi.
Can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu.
Nükleer teknoloji alanında bilimsel çalışmaların yapıldığı ileri sürülen üniversitenin Elektrik Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Said Şemkadri, 23 Mart'taki ABD-İsrail saldırılarında evinin hedef alınması sonucu ölmüştü.
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kent genelinde İran yönetimine ait noktaların hedef alındığı ileri sürüldü.
İsrail ordusunun Tahran'a saldırı başlattığını duyurduğu açıklamada, saldırıların düzenlendiği noktalara ilişkin detay verilmedi.
Tahran'a yeni saldırı olduğuna dair bir bilgi İran medyasına yansımadı.