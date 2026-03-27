Trafik cezalarını içeren kanun düzenlemesinin en çok konuşulan başlıklarından biri olan APP (Avrupa Press Plaka) plakalar için devreye alınacak düzenleme belli oldu.
TARİH UZATILDI
Sürücülerin plakalarını uygun hale getirebilmesi için 1 Nisan'a kadar verilen süre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun talebi doğrultusunda 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı.
YETKİ İPTAL EDİLECEK
Şoförler Odası'na APP plakalarını yasaya uygun plaka haline getirmeleri için 1 Ocak 2027'ye kadar süre verilecek. Aksi halde 180 gün süreyle plaka basma yetkileri iptal edilecek. Ayrıca görevi suistimalden suç duyurusunda bulunulacak.
ARAÇ SAHİPLERİNE YAPTIRIM YOK
AK Parti kaynakları yeni düzenlemeyle araç sahipleri ile ilgili yaptırım olmayacağını söyledi. Karekod ve mühür olan mevcut APP plakalar kullanılmaya devam edilecek, iptal söz konusu olmayacak, ceza da verilmeyecek. Bu konuda daha önce kesilen cezalar da geçersiz sayılacak.
PLAKA ÜZERİNDE OYNAMA YAPANA 140 BİN LİRA CEZA
2027 sonrasında basılacak plakaların görselleri, Emniyet'in sistemine yüklenecek. Böylece kontroller sırasında trafik polisleri, sisteme girdiklerinde plakaların üzerindeki bütün bilgileri görebilecek. Yeni düzenleme ile plaka üzerinde bilerek oynama yapanlara 140 bin lira ceza uygulanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün düzenlenen Kabine sonrası yaptığı açıklamada mağduriyet oluşmaması için talimat verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini belirten Erdoğan, "Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdik. Bilhassa son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan, çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık." dedi.
Haber: Burcu Şen