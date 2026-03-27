APP plaka üretimi

ARAÇ SAHİPLERİNE YAPTIRIM YOK

AK Parti kaynakları yeni düzenlemeyle araç sahipleri ile ilgili yaptırım olmayacağını söyledi. Karekod ve mühür olan mevcut APP plakalar kullanılmaya devam edilecek, iptal söz konusu olmayacak, ceza da verilmeyecek. Bu konuda daha önce kesilen cezalar da geçersiz sayılacak.