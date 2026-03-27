CANLI YAYIN
Geri

APP plakaları yasaya uygun hale getirmek için verilen süre uzatıldı

APP plakalarının yasaya uygun hale getirilmesi için verilen süre, 1 Nisan 2025'ten 1 Ocak 2027'ye uzatıldı. AK Parti kaynakları yeni düzenlemeyle araç sahipleri ile ilgili yaptırım olmayacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • APP plakalarının yasaya uygun hale getirilmesi için verilen süre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun talebiyle 1 Nisan 2025'ten 1 Ocak 2027'ye uzatıldı.
  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, APP plaka uygulamasında mağduriyet oluşmaması için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi.
  • Karekod ve mühür olan mevcut APP plakalar kullanılmaya devam edecek, daha önce kesilen cezalar geçersiz sayılacak.
  • Şoförler Odası'na 1 Ocak 2027'ye kadar plakalarını yasaya uygun hale getirme süresi verilecek, aksi takdirde 180 gün süreyle plaka basma yetkileri iptal edilecek.
  • 2027 sonrasında basılacak plakaların görselleri Emniyet sistemine yüklenecek, plaka üzerinde oynama yapanlara 140 bin lira ceza uygulanacak.

Trafik cezalarını içeren kanun düzenlemesinin en çok konuşulan başlıklarından biri olan APP (Avrupa Press Plaka) plakalar için devreye alınacak düzenleme belli oldu.

EGM Trafik Başkanı Ümit Mutlu, APP ve standart plaka arasındaki farkları açıkladı. (Görseller AA'dan alınmıştı.)

TARİH UZATILDI

Sürücülerin plakalarını uygun hale getirebilmesi için 1 Nisan'a kadar verilen süre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun talebi doğrultusunda 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı.

APP plakalar

YETKİ İPTAL EDİLECEK

Şoförler Odası'na APP plakalarını yasaya uygun plaka haline getirmeleri için 1 Ocak 2027'ye kadar süre verilecek. Aksi halde 180 gün süreyle plaka basma yetkileri iptal edilecek. Ayrıca görevi suistimalden suç duyurusunda bulunulacak.

APP plaka üretimi

ARAÇ SAHİPLERİNE YAPTIRIM YOK

AK Parti kaynakları yeni düzenlemeyle araç sahipleri ile ilgili yaptırım olmayacağını söyledi. Karekod ve mühür olan mevcut APP plakalar kullanılmaya devam edilecek, iptal söz konusu olmayacak, ceza da verilmeyecek. Bu konuda daha önce kesilen cezalar da geçersiz sayılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu, Konya Yolu'ndaki trafik kontrol noktasında, standart dışı (APP) plakaların yasal plakalarla karıştırılmaması için dikkat edilmesi gereken teknik detayları paylaştı.

PLAKA ÜZERİNDE OYNAMA YAPANA 140 BİN LİRA CEZA

2027 sonrasında basılacak plakaların görselleri, Emniyet'in sistemine yüklenecek. Böylece kontroller sırasında trafik polisleri, sisteme girdiklerinde plakaların üzerindeki bütün bilgileri görebilecek. Yeni düzenleme ile plaka üzerinde bilerek oynama yapanlara 140 bin lira ceza uygulanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün düzenlenen Kabine sonrası yaptığı açıklamada mağduriyet oluşmaması için talimat verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini belirten Erdoğan, "Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdik. Bilhassa son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan, çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık." dedi.



Haber: Burcu Şen

Başkan Erdoğan talimatı verdi: APP'de cezalar silinecek

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler