Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: ABD'li yetkililer ve mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gerilimin azaltılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomasi trafiğini hızlandırdı. Abbas Araghchi, Muhammad Ishaq Dar, Badr Abdelatty ve ABD’li yetkililerle yapılan görüşmelerde son durum masaya yatırıldı.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: ABD'li yetkililer ve mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki artan gerilim ve devam eden çatışmalara ilişkin diplomasi trafiğini hızlandırdı.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve ABD'li yetkililer ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: ABD'li yetkililer ve mevkidaşlarıyla görüştü-1

Görüşmelerde, bölgedeki son durum ve savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

DÜN DE ERAKÇİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün Fidan ile Erakçi telefonda görüştü. Görüşmede ABD-İsrail ile İran arasındaki "savaşla ilgili son durum" ele alındı.

