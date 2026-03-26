MİT Başkanı İbrahim Kalın iletişimde yeni paradigma üzerine, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise Türk savunma sanayisinin rolü üzerine konuşma yapacak.

Zirveye 37 ülke ve 5 uluslararası kuruluştan toplam 159 üst düzey isim, 9 bakan, 2 genel sekreter ve çok sayıda milletvekili katılacak.

İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen, dünyanın dört bir yanından politika yapıcılarını, diplomatları, iletişim uzmanları, medya profesyonellerini bir araya getiren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) başlıyor.

159 ÜST DÜZEY İSİM KATILACAK

27-28 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan STRATCOM Zirvesi kapsamında, 37 farklı ülke ve 5 uluslararası kuruluştan toplam 159 üst düzey isim katılacak.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere, yabancı ülkelerden 9 Bakan, 2 uluslararası kuruluş genel sekreteri ve farklı ülkelerden çok sayıda milletvekili de iştirak edecek.

AÇILIŞI DEVDET YILMAZ YAPACAK

Ev sahipliğini İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı Zirve'nin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak. Zirvenin ilk gününde Suriye Enformasyon Bakanı Hamzah AlMustafa, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ve Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Kanat Zhumabayeviç Iskakov, küresel düzenin yeni çerçevesini stratejik iletişim perspektifinden ele alacak.

İletişim Başkanlığı STRATCOM'un program akışını paylaştı

Uzun süre Orta Doğu'da diplomat olarak görev yapmış olan ABD'li eski Büyükelçi Robert Ford, Venedik Kulübü Kurucusu Vincenzo Le Voci ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in de konuşmacı olduğu oturumda ise uluslararası sistemde yaşanan meşruiyet krizi ve güven bunalımı ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ARABULUCU ROLÜNE VURGU YAPILACAK

Türkiye'nin uluslararası krizlerdeki arabulucu rolü de Zirve'de tartışılacak önemli konulardan biri olacak. Başkanlığını Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse'nin yapacağı oturumda kriz zamanlarında lider diplomasisinin ve arabuluculuğun önemi ele alınacak ve bu bağlamda Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası krizlerde üstlendiği arabulucu rolüne vurgu yapılacak.