SOM Seyir Füzesi hem insanlı hem insansız hava platformlarıyla uyumlu çalışarak sığınaklar, komuta merkezleri ve hareketli deniz hedefleri gibi kritik noktaları imha edebiliyor.

ROKETSAN, 300-1000 kilometre menzilli TAYFUN Balistik Füzesi ve 250 kilometre menzilli SOM Seyir Füzesi'nin seri üretim ve teslimatlarının planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

Harp sahasındaki derin tesiri İran-İsrail/ABD savaşında bir kez daha görülen balistik füzelerle ilgili Türkiye'nin savunma sanayisinde hummalı çalışma sürdürülüyor. ROKETSAN, seri üretimi tamamlanan ve teslimatları planlanan TAYFUN Balistik Füzesi ve SOM Seyir Füzeleri'nden yeni görüntüler paylaşarak, seri üretim ve teslimatların sürdüğünü duyurdu.

Türkiye'nin savunma tarihinde 300-1000 kilometre menzil aralığına sahip ilk Kısa Menzilli Balistik Füzesi olma özelliğini taşıyan TAYFUN, ROKETSAN tarafından üretiliyor.

Yüksek vuruş hassasiyeti ve ileri teknolojiye sahip TAYFUN sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını artırmak amacıyla sahadaki yerini alıyor.

Hipersonik hızlara ulaşabilen TAYFUN, hava savunma sistemlerini aşma kabiliyetiyle dikkat çekerken, SOM füzesi ise hem deniz hem de kara hedeflerine karşı uzun menzilli çözüm sunuyor.

Türk mühendisliğinin başarısı olarak nitelendirilen mühimmatlar, milli güvenlik hedefleri doğrultusunda ordunun operasyonel esnekliğini güçlendiriyor

Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki dışa bağımlılığını azaltan ve askeri gücünü pekiştiren TAYFUN Balistik Füzesi ve SOM Seyir Füzeleri'nin üretimi son sürat devam ediyor.

MİLLETİN GÜVENİ İÇİN HIZ KESMEDEN DEVAM

ROKETSAN tarafından yapılan resmi açıklamada, üretimden teslimata kadar tüm süreçlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vuruş gücünü artırmak üzere titizlikle yönetildiği belirtildi

ROKETSAN NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Üretimden teslimata, sahadaki gücümüz TAYFUN, SOM. Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcı gücü TAYFUN Balistik Füzemizin ve SOM Seyir Füzemizin seri üretim ve teslimatları planlandığı şekilde devam ediyor. Aziz milletimizin güven ve refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Mutlak caydırıcılığın sahada olduğunu" vurgulayarak, tasarımdan üretime her aşamada Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan sistemlerin teslimatlarının devam ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi unvanına sahip TAYFUN, operasyonel kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Füzenin, seyir esnasında hipersonik hız seviyelerine ulaşması sayesinde mevcut hava savunma sistemleri tarafından engellenemediği ve yüksek vuruş hassasiyetiyle stratejik hedefleri etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Ayrıca sistemin, küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı yüksek elektronik harp dayanımına sahip olduğu ve kısa sürede atışa hazır hale gelerek harekat esnekliği sağladığı bildirildi.

MENZİL GÜCÜ

Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi TAYFUN, TSK envanterindeki 280+ kilometre menzilli BORA füzesinin kapasitesini ikiye katlayarak Türkiye'nin bilinen en uzun menzilli füze sistemi unvanını alıyor.

Muharebe sahasının derinliklerindeki tahkimatlı hedeflere karşı geliştirilen SOM Seyir Füzesi, 250 kilometre menziliyle hava savunma sistemlerinin menzili dışından görev icra edebiliyor. Hem insanlı hem de insansız hava platformlarıyla uyumlu çalışabilen SOM; sığınaklar, komuta merkezleri ve hareketli deniz hedefleri gibi kritik noktalar üzerinde yüksek imha gücü sağlıyor.

Bu füze ile Türkiye; Ermenistan, Suriye ve İran'ın ardından kendi bölgesinde SRBM kabiliyetine sahip ülkeler arasına girerek askeri caydırıcılığını bir üst sınıfa taşıdı.

HER ATIŞTA TAM İSABET

TAYFUN'un 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'ndan yapılan ilk test atışında 561 kilometre menzile ulaşılarak hedef başarıyla vuruldu.

3 Şubat 2025'teki üçüncü testinde, deniz yüzeyindeki hedefi santimetre hassasiyetiyle vurarak mutlak vuruş gücünü ispatladı.

Füzenin dairesel hata payı (CEP) 10 metrenin altında ve GPS kesintilerinde bile 5 metrelik hassasiyetle hedefi imha edebiliyor.

SES HIZININ 5 KATI

TAYFUN Blok 4 varyantı, saatte 6 bin 600 kilometreyi aşan hipersonik hızlara ulaşarak mevcut hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebiliyor.

Küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı yüksek direnç gösteren anti-jamming teknolojisi ve CRPA anten kullanımıyla donatıldı.

Roket motorları ve yakıtları dahil bütün kritik bileşenleri, Füze Teknolojileri Kontrol Rejimi (MTCR) engeline takılmadan tamamen ROKETSAN mühendisleri tarafından milli imkanlarla geliştirildi.

'BUNU BAŞARABİLEN İKİNCİ NATO ÜLKESİ'

Hindistan merkezli Economic Times, Temmuz 2025'te Türkiye'nin NATO'da ABD'den sonra ordusunu hipersonik füzelerle donatan ikinci ülke olduğunu belirtti.

Yunan basını TAYFUN'u "Atina'yı en çok tehdit eden silah" ve "kabus" olarak tanımlayarak, füzenin bütün Yunanistan'ı kapsayan menziliyle bölgedeki güç dengelerini Ankara lehine kökten değiştirdiğini itiraf etti.

İsrail medyası, füzenin Türkiye'nin stratejik kabiliyetinde önemli bir sıçramayı temsil ettiğini ve engellenmesinin oldukça zor olduğunu vurguladı.