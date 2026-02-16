Orhan Pamuk'un 9 dairesi bulunduğu Taray Apartmanı davasında karar: Yıkılıp yeniden yapılacak

Orhan Pamuk'un 9 dairesinin bulunduğu ve komşularıyla mahkemelik olduğu Beyoğlu'ndaki Taray Apartmanı için mahkeme güçlendirme talebini reddetti. 53 yıllık riskli yapının yıkılması kararı kesinleşti.

  • İstanbul 31'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, Beyoğlu'ndaki Taray Apartmanı'nın güçlendirme talebini reddetti ve binanın yıkılmasının önündeki engel kalktı.
  • Yazar Orhan Pamuk'un 9 dairesinin bulunduğu 53 yıllık Taray Apartmanı için 2022 yılında riskli yapı kararı verilmişti.
  • Bina sakinleri yapının güçlendirilmesi talebiyle karşı dava açmış ve yıkımın durdurulması için ihtiyati tedbir kararı almıştı.
  • 5 Şubat'ta hazırlanan 4'üncü bilirkişi raporu, binanın konumu ve fiziki koşulları nedeniyle güçlendirme çalışmalarının yeterli düzeyde yapılamayacağını belirtti.
  • İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 63'üncü Hukuk Dairesi, Orhan Pamuk'un avukatının itirazı üzerine yıkımın durdurulmasına dair ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştı.

Nobelli yazar Orhan Pamuk'un 9 dairesinin bulunduğu Beyoğlu'ndaki 53 yıllık Taray Apartmanı için beklenen yargı kararı çıktı. Mahkeme, bina sakinlerinin "yıkım yerine güçlendirme" talebini reddederek riskli yapının yıkılmasının önündeki son engeli de kaldırdı.

Beyoğlu'nda, yazar Orhan Pamuk'un da 9 dairesinin bulunduğu, 53 yıllık ve 18 daireden oluşan Taray Apartmanı hakkında 2022 yılında açılan davada 'riskli yapı' kararı verildi.

ORHAN PAMUK KOMŞULARIYLA MAHKEMELİK OLDU
Kararın ardından Pamuk'un komşuları, yapının güçlendirilmesi talebiyle karşı dava açarak yıkımın durdurulması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı. 'Riskli yapı' kararına karşı İdare Mahkemesi'nde açılan davaların reddedildiği, bina sakinlerinin güçlendirme talebiyle açtığı davanın ise yaklaşık 4 yıldır sürdüğü öğrenildi. 1 yıl önce tahliye edilen Taray Apartmanı için 4'üncü bilirkişi raporu 5 Şubat'ta hazırlandı.

Raporda, binanın konumu ve fiziki koşulları nedeniyle güçlendirme çalışmalarının yeterli düzeyde yapılamayacağı belirtilerek, yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.

APARTMAN YIKILACAK
Yıkımın durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmişti. Orhan Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör, bu karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 63'üncü Hukuk Dairesi yıkımın durdurulmasına dair verilen ihtiyati kararını kaldırmıştı.

Taray Apartmanı'nın manzarası sosyal medyada gündem olmuştu (Fotoğraf Sosyal Medyadan alınmıştır)

Bugün İstanbul 31'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme güçlendirme talebinin reddine karar verdi. Böylece Taray Apartmanı'nın yıkılmasının önünde bir engel kalmadı.

