İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturması derinleşmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve başka bir davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in gözaltına alınan iki şoförü adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMANIN ANTALYA BAĞLANTISI

Dün Antalya'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Aydın Günaydın ve Özer Aydın isimli iki şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.