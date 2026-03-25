İBB soruşturmasının Antalya ayağı | Böcek'in şoförleri adliyede

İBB'deki ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarını araştıran savcılığın talimatıyla yakalanan iki şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler Muhittin Böcek'in şoförlüğünü yapıyordu.

İBB soruşturmasının Antalya ayağı | Böcek'in şoförleri adliyede
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya'da gözaltına alınan Aydın Günaydın ve Özer Aydın adliyeye sevk edildi.
  • İki şüpheli, tutuklu yargılanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförlüğünü yapıyordu.
  • Zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
  • Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geniş güvenlik tedbirleri altında getirildi.
  • Savcılık sorgusu sonrası zanlıların nöbetçi hakimliğe sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturması derinleşmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve başka bir davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in gözaltına alınan iki şoförü adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMANIN ANTALYA BAĞLANTISI

Dün Antalya'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Aydın Günaydın ve Özer Aydın isimli iki şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra geniş güvenlik tedbirleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilmeleri bekleniyor.

