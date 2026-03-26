Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mart Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemiz milletimiz demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Geçen hafta İslam dünyası olarak Ramazan Bayramı'nı idrak ettik. Sizlerle birlikte tüm teşkilatımızın bayramını tebrik ediyorum.

Allah'a hamdolsun teşkilatımız bizi bu Ramazan'da da mahcup etmedi. 81 vilayetimizin 4 bir yanında rahmet ve bereket mevsiminin manevi atmosferini milletimizle birlikte yaşadık.

GÖNÜL SOFRAMIZDA AYNI PİDEYİ BÖLÜŞTÜK



Kurduğumuz bir milyonu aşkın gönül soframızda aynı pideyi bölüştük. Dayanışmamızı pekiştirdik. İlk evim ilk iftarım programlarımızla depremzede kardeşlerimizin misafiri oldu. Kökü mazide gözü atide olan bu hareket evvel emirde bir vefa hareketedir. Çeyrek asırlık yolculuğumuzda biz daima bunu yaptık. Ağır başlılık vakar ve olgunluk ile özgüveni ve coşkuyu aynı potada erittik.

Bu davaya omuz vermiş bu harekete katkı sunmuş her bir yol arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Partimizin emektarlarıyla düzenlediğimiz vefa iftarları vesilesiyle hasret giderdik.

Üniversitelerimizde gerçekleştirdiğimiz kampüs iftarlarıyla 500 bin gencimizle Ramazan sevincini yaşadık.

SOYKRIIM ŞEBEKESİ COĞRAFYAMIZI FELAKETE SÜRÜKLÜYPR



Gözünü nefret ve kin bürümüş soykırım şebekesi coğrafyamızı büyük bir felakete sürüklüyor. Nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sıralarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır.

İster İran'da ister Körfez'de olsun, atılan her füzeyle vurulan, kanayan biz değil miyiz? Bu anlamsız savaş sebebiyle kan kaybeden bölgemiz değil mi?



İyi günde dost ve kardeş bildiğimiz halkları kötü günde yalnız bırakmayız. Bin yıl önceki tartışmaları günümüze taşımayı asla doğru bulmuyoruz. Biz kardeşlerimiz arasında ayrım yapmayız.



BÖL-PARÇA-YÖNET PLANLARINI REDDEDİYORUZ



İçinde bulunduğumuz toz bulutu dağıldıktan sonra biz yine birbirimizin yüzüne bakacağız. Bomba ve füzelerin ölüm saçan uğultusu kesildikten sonra bu coğrafyada yine birlikte yaşayacağız. Kardeş halklar arasında husumeti büyütecek siyonizmin bölgemizi hedef alan böl-parçala-yönet planlarına destek verecek eylemi ve tartışmayı reddediyoruz.



MESCİD-İ AKSA'NIN İŞGALİ



Netanyahu, Lübnan'ı işgal planlarını da adım adım hayata geçiriyor. Siyonist katliam şebekesi Mecid-i Aksa'yı 27 gündür kapalı tutuyor. Bu 2 milyar insanın inancına yapılmış küstah bir saldırıdır.



Bu haydutluk 2 milyar Müslümanın inancına yapılmış küstah bir saldırıdır. Müslümanların ibadet etme hakkı yasaklanamaz.



Kimden gelirse gelsin zorbalığın karşısındayız. Çatışma iklimin asla teslim olmayacağız, soğukkanlılığımız asla kaybetmeyeceğiz.



TÜRKİYE DOĞRU POLİTİKA İZLİYOR



Türkiye doğru yerdedir, doğru bir politika izlemektedir. Tüm dünya bunun bilincindedir. Her zeminde Türkiye'nin tavrından övgüyle bahsediyorlar.



CHP'li aktörlerce körüklenen savaş çığırtkanlığına kulak asmayacağız. Ana muhalefetin başındaki zatın aklı ile dili arasındaki bağ kopmuş, itibarı sıfırlanmıştır, kendi seçmeni bile kaale almıyor. Vesayet altında olduğu kamuoyunca bilinen bir şahsın Türkiye'nin dik ve dirayetli duruşuna dil uzatması kara mizah örneğidir.



KİMSE TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEK



Önceliğimiz halkımızı ekonomik etkilerden korumaktır. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek, göreceksiniz kazanan Türkiye olacak. Kazanan 86 milyon mensubuyla Türk milleti olacak. Kazanan barış, adalet olacak.



