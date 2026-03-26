Asrın yolsuzluğu olarak bilinen Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası 9 Mart'tan beri devam ediyor. İBB'ye bağlı iştirak şirketi Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, davanın 4'üncü gününde yaptığı savunmasındaki itirafları damga vurmuştu. Ümit Polat, usulsüzlükleri fark edip ortaya çıkması için mücadele verdiğini ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını ve Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas tarafından mobbinge maruz kaldığını anlatmıştı.

Tutuklanmadan önce yaptığı yolsuzlukların ortaya çıkmasından endişe duyan Sukas tarafından ifade için tembihlendiğine, bir gün önce aracına çarpılarak darp edildiğine, hem emniyette hem de cezaevinde konuşmaması için sistematik bir baskı altında tutulduğuna savunmasında değinmişti. Tutuklandıktan sonra ise CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek'in, cezaevinde bulunduğu süreçte kendisine kızının yurtdışı eğitim masraflarını karşılamayı teklif ettiğini ve 'Sus' işareti yaptığını söyleyerek çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

Gökhan Zeybek

DURUŞMADA DA BASKI

Baskıyı sadece işyerinde değil cezaevinde duruşma salonunda da gördüğünü belirten Polat, savunma yaptıktan sonra mahkeme başkanına "Psikolojim iyi değil, antidepresan kullanmaya başladım. Korkularım oluştu. Sıkıntılı bir süreç yaşadım. Bu yüzden geçen ifadede tam kendimi ifade edemedim. Çünkü hani böyle bir topluluk önünde hiçbir zaman konuşma yapmadım. Ben, basın önünde konuşan veya topluluğa karşı konuşan biri değilim. Ben işimi yapan bir memurum. Arkamdaki baskı beni çökertti. Bir ara algım kayboldu. Cevap veremeyecek pozisyona geldim. O yüzden bazı şeyleri atladım" dedi. Polat'tan davanın 8'inci gününde dikkat çeken bir hamle geldi.

Avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede, duruşma salonundaki sanıkların çıkardığı gerginlikler ve yoğun atmosfer nedeniyle Polat'ın psikolojisinin bozulduğu belirtildi. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, "Müvekkilim Ümit Polat yaşadığı psikolojik gerginlik sebebiyle olaylara ilişkin ayrıntılı savunmasını sunamamıştır" diyen avukatı, Polat'ın daha uygun ve sakin bir ortamda savunma yapabilmesi için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılmasını ve yazılı savunma imkânı tanınmasını talep etti.