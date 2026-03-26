Her fırsatta şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışını savunduğunu iddia eden CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, yine bir skandalla çalkalanıyor.
45 BİN AĞAÇ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya göre 2025 yılı başında muhtarlıklara dağıtılan ağaçlarda devasa bir fiyat oyunu oynandı. Peyzaj Mimarı Oktay Bayram'ın savcılık ifadesine göre, sözleşme gereği tanesi 7500 TL olan "saksılı" ağaçlar yerine, piyasa değeri sadece 2000 TL olan "rootbaal" (bez sarmalı) ağaçların teslim edildiği tespit edildi.
ZARAR 447 MİLYON TL'Yİ AŞTI
Sadece bu kalemdeki birim fiyat oyunuyla, 45 bin ağaç üzerinden tam 247.5 milyon TL kamu zararı oluşturulduğu hesaplandı. Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre, liyakatsiz dikimler nedeniyle Ortaköy Mezarlığı gibi alanlarda kuruyan binlerce ağaçla birlikte toplam zararın 447 milyon TL'yi aştığı iddia ediliyor.
İddiaya göre ANFA Genel Müdürü "Seçim için para lazım" diyerek, henüz yapılmamış olan "nitelikli toprak serimi" gibi işler üzerinden acil ödeme kalemleri oluşturulmasını istedi. Bu "hayali işler" üzerinden belediye kasasından seçim bütçesine kaynak aktarılmaya çalışıldığı, karşılaşılan direnç üzerine ise baskı ve tehdit mekanizmalarının devreye sokulduğu öne sürüldü.
DİRENEN PERSONELE SÜRGÜN
ABB'deki rant çarkının, usulsüzlüğe karşı çıkan personelin tasfiye edilmesiyle korunduğu da ortaya çıktı. Usulsüz hak edişleri imzalamayı reddeden Oktay Bayram'ın; Genel Sekreter Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu tarafından hedef alındığı belirtildi. İmzalanmayan ödemeler sonrası Bayram, görev yerinden uzaklaştırılarak Fen İşleri Dairesi'ne "sürüldü". Bu durum, ABB'de yolsuzluğa göz yummayan memurların cezalandırıldığını bir kez daha gösterdi.
RÜŞVET SKANDALI
Belediye iştiraki ANFA'nın, ağaç alımlarını belirli firmalardan yaparak piyasada adeta bir tekel oluşturduğu ve rekabeti engellediği ifade tutanaklarına yansıdı. Kirli ilişkiler ağının rüşvet boyutuna ulaştığı iddiaları ise kamuoyunda infial yaratacak cinsten. Bir müteahhidin, Anadolu Bulvarı'ndaki eski ANFA serasının kiralanması karşılığında Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na 3 milyon TL nakit para ve bir daire verdiğini bizzat itiraf ettiği beyan edildi.