Bir müteahhidin, Anadolu Bulvarı'ndaki eski ANFA serasının kiralanması karşılığında Nevzat Uzunoğlu'na 3 milyon TL nakit ve bir daire verdiğini itiraf ettiği iddia edildi.

Peyzaj Mimarı Oktay Bayram'ın ifadesine göre, sözleşmede tanesi 7500 TL olan saksılı ağaçlar yerine 2000 TL değerindeki bez sarmalı ağaçlar teslim edilerek haksız kazanç sağlandı.

Her fırsatta şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışını savunduğunu iddia eden CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, yine bir skandalla çalkalanıyor.

45 BİN AĞAÇ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya göre 2025 yılı başında muhtarlıklara dağıtılan ağaçlarda devasa bir fiyat oyunu oynandı. Peyzaj Mimarı Oktay Bayram'ın savcılık ifadesine göre, sözleşme gereği tanesi 7500 TL olan "saksılı" ağaçlar yerine, piyasa değeri sadece 2000 TL olan "rootbaal" (bez sarmalı) ağaçların teslim edildiği tespit edildi.

ZARAR 447 MİLYON TL'Yİ AŞTI



Sadece bu kalemdeki birim fiyat oyunuyla, 45 bin ağaç üzerinden tam 247.5 milyon TL kamu zararı oluşturulduğu hesaplandı. Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre, liyakatsiz dikimler nedeniyle Ortaköy Mezarlığı gibi alanlarda kuruyan binlerce ağaçla birlikte toplam zararın 447 milyon TL'yi aştığı iddia ediliyor.

İddiaya göre ANFA Genel Müdürü "Seçim için para lazım" diyerek, henüz yapılmamış olan "nitelikli toprak serimi" gibi işler üzerinden acil ödeme kalemleri oluşturulmasını istedi. Bu "hayali işler" üzerinden belediye kasasından seçim bütçesine kaynak aktarılmaya çalışıldığı, karşılaşılan direnç üzerine ise baskı ve tehdit mekanizmalarının devreye sokulduğu öne sürüldü.