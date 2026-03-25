Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ardından, geride sadece dinmeyen bir anne acısı ve yarım kalmış hikayeler kaldı. Acılı anne, oğlunun hatıralarıyla dolu odasının kapılarını ilk kez atv Haber'e araladı.
GİYEMEDİĞİ BAYRAMLIK MONTU ODASINDA KALDI
Bayram ziyareti için Kars'tan İstanbul'a gelmeye hazırlanan genç futbolcunun, kendisi için sipariş ettiği yeni montu o vefat ettikten sonra eve ulaştı. Henüz açılmamış valizi, kaskları ve yaka kartlarının durduğu odada görüntülendi.
Oğlunun montunu tutan acılı baba gözyaşları içinde, "Yeni verdiği sipariş montunu giyemedi benim oğlum." dedi.
"OĞLUMUN BAĞIRMASINI DUYDUM"
Soruşturma kapsamında, Kubilay Kaan'ın son anlarına ait kamera kayıtlarını izleyen acılı anne Ülker Kundakçı, "Oğlumun sesini duydum ben. Bağırmasını duydum. İki çığlık attı. Ben ne düşüneyim şimdi. . Gayet rahat hareket ediyor, İstanbul gibi bir yerde kalkıyorsun arabanın içinden bir cana kıyıyorsun." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kubilay Vahap Canbay'ın ayak işlerini yapıyordu" ifadelerini değerlendiren anne Kundakçı, "Ben bakmaya kıyamadığım çocuğumu ayakçı yaptı. Sen ayakçı bir insanla oturup yemek yer misin? Adaletin en ağırını istiyorum artık bundan sonra" ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CİNAYET ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Görüntülerde, saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelmesi ve cinayet anına ilişkin anlar yer aldı.