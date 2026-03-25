CANLI YAYIN
Geri

Kubilay Kaan Kundakçı'nın odası ilk kez görüntülendi: Sipariş verdiği montunu giyemedi

İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcunun geride kalan odasını ise ilk kez atv Haber görüntüledi. Kundakçı'nın henüz açılmamış valizi, kaskları, yaka kartları ve sipariş ettiği yeni bayramlık montu odasında dururken acılı baba gözyaşları içinde, “Yeni verdiği sipariş montunu giyemedi benim oğlum” dedi. Kubilay’ın annesi Ülker Kundakçı, oğlunun son anlarına ait kamera görüntülerini izlerken “Oğlumun bağırışını duydum, iki çığlık attı. İstanbul gibi bir yerde kalkıyorsun arabanın içinden bir cana kıyıyorsun” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul Ümraniye'de araç içerisinde beklediği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
  • Cinayet soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Olayın, rapçi Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için gittiği stüdyo önünde çakarlı araçlarla gelen kişilerin saldırısı sonucu gerçekleştiği belirtildi.
  • Hayatını kaybeden futbolcunun annesi Ülker Kundakçı, ATV Haber'e verdiği röportajda oğlunun son anlarına ait görüntüleri izlediğini ifade etti.
  • Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerine gelişi ve cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi oğlunun odasını atv Haber için açtı. (Haberin fotoğrafları ATV ve takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ardından, geride sadece dinmeyen bir anne acısı ve yarım kalmış hikayeler kaldı. Acılı anne, oğlunun hatıralarıyla dolu odasının kapılarını ilk kez atv Haber'e araladı.

Kubilay Kundakçı cinayetinde katili kaçırma planı İzzet Yıldızhan'dan

Kubilay Kaan Kundakçı’nın odası ilk kez görüntülendi: Sipariş verdiği montunu giyemedi-2

GİYEMEDİĞİ BAYRAMLIK MONTU ODASINDA KALDI
Bayram ziyareti için Kars'tan İstanbul'a gelmeye hazırlanan genç futbolcunun, kendisi için sipariş ettiği yeni montu o vefat ettikten sonra eve ulaştı. Henüz açılmamış valizi, kaskları ve yaka kartlarının durduğu odada görüntülendi.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın odası ilk kez görüntülendi: Sipariş verdiği montunu giyemedi-3

Oğlunun montunu tutan acılı baba gözyaşları içinde, "Yeni verdiği sipariş montunu giyemedi benim oğlum." dedi.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın odası ilk kez görüntülendi: Sipariş verdiği montunu giyemedi-3

"OĞLUMUN BAĞIRMASINI DUYDUM"
Soruşturma kapsamında, Kubilay Kaan'ın son anlarına ait kamera kayıtlarını izleyen acılı anne Ülker Kundakçı, "Oğlumun sesini duydum ben. Bağırmasını duydum. İki çığlık attı. Ben ne düşüneyim şimdi. . Gayet rahat hareket ediyor, İstanbul gibi bir yerde kalkıyorsun arabanın içinden bir cana kıyıyorsun." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın odası ilk kez görüntülendi: Sipariş verdiği montunu giyemedi-4

Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kubilay Vahap Canbay'ın ayak işlerini yapıyordu" ifadelerini değerlendiren anne Kundakçı, "Ben bakmaya kıyamadığım çocuğumu ayakçı yaptı. Sen ayakçı bir insanla oturup yemek yer misin? Adaletin en ağırını istiyorum artık bundan sonra" ifadelerine yer verdi.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın odası ilk kez görüntülendi: Sipariş verdiği montunu giyemedi-5

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın odası ilk kez görüntülendi: Sipariş verdiği montunu giyemedi-6

CİNAYET ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelmesi ve cinayet anına ilişkin anlar yer aldı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler