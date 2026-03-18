CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 12 tapusu olduğunu iddia ettiği Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 4 taşınmazının olduğu resmi verilerle çürütülünce, iftira korosunda yer alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in malvarlığı gündeme gelmişti.
GÜRLEK'İN 12 TAPUSU YALAN ÇIKTI EMİR'DEN '14 TAPU' İTİRAFI GELDİ
Akın Gürlek'e ait 4 taşınmaz tapusunu "imkansız" bularak "e devletten pasif taşınmazlarını da paylaş" diyen CHP'li Murat Emir'in bizzat kendisinin emlak ağası olduğu, üzerine kayıtlı onlarca tapu bulunduğu iddia edilmişti. Murat Emir günler sonra yaptığı açıklamada 14 taşınmazının olduğunu kabul etti. Emir, taşınmaz listesini e devlet veya Webtapu ekran görüntüsüyle değil excel dosyasıyla sıraladı.
MESLEĞE BAŞLAR BAŞLAMAZ SATIN ALIMLAR BAŞLAMIŞ
19 senelik hukukçu Gürlek'in, hukukçu eşiyle birlikte mesleğinin 17. senesinde mülk edinmesini tuhaf hesaplamayla "imkansız" bulan CHP'li Murat Emir'in kendi paylaştığı verilere göre; asistan doktorluk dönemindeki maaşıyla Antalya'da market ve lokal alabildiği, 7 yıl sonra ise dubleks ev satın aldığı dikkat çekti.
Murat Emir'in asistanlık ve uzmanlık eğitimini yeni bitirdiği 1997 yılında, sadece bir kamu doktoru maaşıyla Antalya Serik gibi turistik ve ticari potansiyeli yüksek bölgede market ve lokal gibi ticari mülkler satın almasının, sıradan memur gelir akışıyla matematiksel olarak örtüşmedi.
Murat Emir'in özgeçmişinde "Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1992 yılında bitirdi. 1992-1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi'nde Göz Hastalıkları alanında ihtisas yaptı. Çeşitli kamu hastanelerinde göz klinik şefi olarak görev yaptıktan sonra, 2005 yılında kamu görevinden istifa etti" bilgisi yer alıyor.
Emir'in yayınladığı bilgilere göre ilk tapusunu 1997yılında market ve lokal satın alarak elde etti. 2004yılında dubleks konut aldı. Bu üç taşınmaza da Antalya'nın Serikilçesinde sahip oldu.
Ardından 2009yılında Ankara'nın Çankayailçesinden ev aldı.
GELDİ VEKİLLİK ARTTI TAPULAR
2015 yılında CHP milletvekili olan Murat Emir'in tapu hareketliliğinin bu yılın sonrasında arttığı ve Ankara'da yoğunlaştığı gözlendi.
Murat Emir; 2016yılında Ankara'nın Mamakilçesinde 3 arsa aldı.
2017'de Ankara Çankaya'dan ev aldı.
2018'de Ankara Çankaya'da 4 arsa aldı.
2021'de Muğla'nın turistik Bodrumilçesinde ev sahibi oldu.
2023'te Ankara Çankaya'da bir dubleks konut daha aldı.
NEREDE EKRAN GÖRÜNTÜLERİ… NEREDE PASİF TAŞINMAZLAR
Malvarlığını "toplam 5 konut, 6 arsa" olarak açıklayan Murat Emir'in tapu kayıtlarını neden Bakan Akın Gürlekgibi Webtapu ekran görüntüsüyle resmi olarak belgelemediği merak konusu oldu.
CHP'li Emir'in Bakan Gürlek'in 4 taşınmaz sahipliğine karşı "canlı yayında e-Devlet'ten alınacak pasif taşınmazlarınızı kamuoyu ile paylaşın" demesine rağmen, kendi pasif taşınmazlarını e-Devlet üzerinden alınacak ekran görüntüsüyle yayınlamaması da dikkat çekti.
Siyasi rakibinden resmi e-Devlet dokümanları talep eden CHP'li Murat Emir'in, kendi 14 parçalık mal varlığını doğrulanmaya muhtaç, kaynağı belirsiz ve üzerinde kolayca oynanabilir Excel dosyası ile açıklaması şeffaflık ihlali olarak kayıtlara geçti.
Emir, milletvekili maaşı ve geçmiş kamu doktorluğu birikimleri ile, Bodrum'da turistik bir ev ve Çankaya'da lüks dubleks konutlar dahil olmak üzere toplam 14 adet taşınmazın güncel piyasa değerini nasıl karşıladığını açıklamadı.
Ayrıca Murat Emir'in kendi talebi olan pasif taşınmazların, yani geçmişte alınıp satılan mülklerin listesini kamuoyundan gizlemesi şüpheleri artırdı.