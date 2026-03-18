Emir, Gürlek'ten e-Devlet ekran görüntüsü talep etmesine rağmen kendi taşınmazlarını Excel dosyasıyla açıkladı ve pasif taşınmazlarını paylaşmadı.

Emir'in 2015'te milletvekili olduktan sonra tapu hareketliliğinin arttığı ve 2016-2023 arası Ankara'da 3 arsa, 4 arsa ve 2 konut ile Bodrum'da ev aldığı kaydedildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Gürlek'i eleştirdikten sonra yaptığı açıklamada kendisinin 14 taşınmazının olduğunu kabul etti.

Akın Gürlek'e ait 4 taşınmaz tapusunu "imkansız" bularak "e devletten pasif taşınmazlarını da paylaş" diyen CHP'li Murat Emir'in bizzat kendisinin emlak ağası olduğu, üzerine kayıtlı onlarca tapu bulunduğu iddia edilmişti. Murat Emir günler sonra yaptığı açıklamada 14 taşınmazının olduğunu kabul etti. Emir, taşınmaz listesini e devlet veya Webtapu ekran görüntüsüyle değil excel dosyasıyla sıraladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 12 tapusu olduğunu iddia ettiği Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 4 taşınmazının olduğu resmi verilerle çürütülünce, iftira korosunda yer alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in malvarlığı gündeme gelmişti.

Murat Emir'in Akın Gürlek'in tapusuna yönelik çıkışı ve kendisine ait açıkladığı 14 taşınmazın Excel formatındaki listesi

MESLEĞE BAŞLAR BAŞLAMAZ SATIN ALIMLAR BAŞLAMIŞ

19 senelik hukukçu Gürlek'in, hukukçu eşiyle birlikte mesleğinin 17. senesinde mülk edinmesini tuhaf hesaplamayla "imkansız" bulan CHP'li Murat Emir'in kendi paylaştığı verilere göre; asistan doktorluk dönemindeki maaşıyla Antalya'da market ve lokal alabildiği, 7 yıl sonra ise dubleks ev satın aldığı dikkat çekti.

Murat Emir'in asistanlık ve uzmanlık eğitimini yeni bitirdiği 1997 yılında, sadece bir kamu doktoru maaşıyla Antalya Serik gibi turistik ve ticari potansiyeli yüksek bölgede market ve lokal gibi ticari mülkler satın almasının, sıradan memur gelir akışıyla matematiksel olarak örtüşmedi.

Murat Emir'in özgeçmişinde "Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1992 yılında bitirdi. 1992-1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi'nde Göz Hastalıkları alanında ihtisas yaptı. Çeşitli kamu hastanelerinde göz klinik şefi olarak görev yaptıktan sonra, 2005 yılında kamu görevinden istifa etti" bilgisi yer alıyor.

Emir'in yayınladığı bilgilere göre ilk tapusunu 1997yılında market ve lokal satın alarak elde etti. 2004yılında dubleks konut aldı. Bu üç taşınmaza da Antalya'nın Serikilçesinde sahip oldu.

Ardından 2009yılında Ankara'nın Çankayailçesinden ev aldı.