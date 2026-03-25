İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının duruşmasına sahte basın kartıyla giren şüpheli yakalandı.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalarına, sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.