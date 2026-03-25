ABD-İsrail koalisyonu İran'a yönelik saldırılara devam ederken Tahran ise İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine misilleme atışlarını sürdürüyor. ABD-İsrail'in İran'da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığı savaşın 26. gününde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan'a özel teşekkür geldi.

Pezeşkiyan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür TÜRKÇE MESAJ ÖZEL TEŞEKKÜR Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı. Türk milletine ve Başkan Erdoğan'a özel teşekkür eden Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı: T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır.Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz