ABD-İsrail koalisyonu İran'a yönelik saldırılara devam ederken Tahran ise İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine misilleme atışlarını sürdürüyor. ABD-İsrail'in İran'da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığı savaşın 26. gününde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan'a özel teşekkür geldi.
TÜRKÇE MESAJ ÖZEL TEŞEKKÜR
Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı. Türk milletine ve Başkan Erdoğan'a özel teşekkür eden Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:
T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır.Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz
ABD-İSRAİL İRAN'A SALDIRIYOR
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.