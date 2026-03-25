İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda, şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, H.C.A. ve M.R'nin "kasten öldürmeye yardım" suçundan, İzzet Yıldızhan ve E.T'nin "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Şüpheli M.K'nin ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini gizleme" suçlarından tutuklanmasına hükmedildi.
Soruşturma devam ederken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Baba Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma yükümlülüğü olacak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.