Soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler H.C.A, M.R, E.T. ve M.K. hakkında da yardım, kayırma ve delil gizleme suçlarından tutuklama kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklandı.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda, şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, H.C.A. ve M.R'nin "kasten öldürmeye yardım" suçundan, İzzet Yıldızhan ve E.T'nin "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Şüpheli M.K'nin ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini gizleme" suçlarından tutuklanmasına hükmedildi.