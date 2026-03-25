AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e sert tepki: "Kullandığı dil Türkiye karşıtlarının dili"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi. Çelik, Cumhurbaşkanı’nın dış politika iradesinin Türkiye için güvence olduğunu vurgularken, Özel’in kullandığı dili “Türkiye karşıtlarının söylemiyle aynı” olarak nitelendirdi. Dünya gündemindeki gelişmelere dikkat çeken Çelik, Özel’in açıklamalarının “bir hükmü olmadığını” ifade etti.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dış politikaya ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.
  • Çelik, Özgür Özel’in kullandığı üslubun Türkiye karşıtlarının diliyle birebir aynı olduğunu savundu.
  • Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izlediği dış politikanın devletin ve milletin güvencesi olduğunu belirtti.
  • AK Parti Sözcüsü, parti içi sorunlarla uğraşan Özel'in dünyadaki gelişmeleri okuyamadığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmasındaki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesi, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletimizin ve devletimizin güvencesidir.

Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir.

Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel'in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz.

Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel'in söylediklerinin bir hükmü yoktur.

