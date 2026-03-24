NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) tarafından organize edilen programa, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez'in yanı sıra SHAPE Kurmay Başkanı General Markus Laubenthal, SHAPE Ortaklıklar Direktörlüğü Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğamiral Yusuf Karagülle ve çok sayıda üst düzey askeri yetkili katıldı. Konferansın açılışında düzenlenen basın toplantısında toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Helez, bunun ülkelerine olan güvenin göstergesi olduğunu aktardı.
2 BAYRAKTAR GELİYOR
Programın sadece Bosna Hersek için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığını belirten Bakan Zukan Helez, dünyanın barış içinde olmasını, hiçbir yerde savaşların yaşanmamasını dilediğini belirtti.
Bir gazetecinin ordu envanterine eklenmesi planlanan insansız hava araçlarına ilişkin sorusu üzerine sürecin tamamlandığını anlatan Helez, Türkiye'den 2 adet Bayraktar İHA ihraç edileceğini belirtti.
"Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri için 2 adet Bayraktar TB2 İHA ile birkaç adet daha küçük İHA alacağız. Artık süreç tamamlandı. Mayıs ayı sonunda bu sistemlerin teslim alınmasını ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin envanterine dahil edilmesini bekliyoruz." dedi.
Programda konuşma yapan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı Ortaklıklar Direktörlüğü Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğamiral Yusuf Karagülle, dayanıklılıktan söz edildiğinde öncelikle hükümetlerin yaklaşımını, ayrıca sivil ve askeri unsurları, özel ve kamu kurumlarını birlikte değerlendirmek gerektiğini kaydetti.
AVRUPA'DAN PASİFİK'E SEMALAR ONA EMANET
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHAiçin 36 ülke ile ihracat anlaşması imzalandı. Bugüne kadar ihraç edilen toplam Bayraktar TB2 sayısının 600 olduğu ifade ediliyor.
Bayraktar TB2 satın alan ilk NATO ve AB üyesi ülke Polonya oldu. Polonya, 24 adetlik teslimat paketini Mayıs 2024 itibarıyla tamamladı. Ukrayna, Rusya ile olan savaşında TB2'leri faal olarak kullanarak bu sistemleri direniş sembolü haline getirdi. Ayrıca Romanya, Arnavutlukve Kosovagibi ülkeler envanterlerine TB2'yi dahil eden veya sipariş veren ülkeler arasında yer alıyor.
Güney Amerika'da Kolombiya, 14 yıldır envanterinde bulunan İsrail yapımı Hermes 450 ve 900 tipi insansız hava araçlarını hizmet dışına çıkarma kararı alırken yerine Bayraktar TB2 ihracatını gündeme aldı. Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden bir heyet, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirerek Baykar tesislerinde incelemelerde bulundu. Görüşmelerin odak noktasını yerli SİHA'ların Kolombiya'nın asimetrik tehditlerle mücadelesine katkısı oluşturdu.
Baykar'ın en hızlı büyüyen pazarlarından biri Afrika. Mali, Fas, Etiyopya, Nijerya, Libya, Burkina Faso, Togo, Nijer, Cibuti, Somali, Ruandave Kenyagibi 15'ten fazla ülke Türk SİHA'larını tercih etti. Bu ülkeler, TB2'leri özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği ve asimetrik tehditlere karşı "maliyet-etkin" çözüm olarak kullanıyor.
Orta Doğu ve Körfezde ise Katar, Bayraktar TB2'nin ilk ihracat müşterisi olarak öne çıkıyor. Kuveytile 2023 yılında 370 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 120 adetlik büyük tedarik süreci için görüşmeler yürüttüğü ve mühimmat entegrasyonu konusunda iş birliği yaptığı bildirildi.
Asya-Pasifik'te Pakistan, hem TB2 hem de Akıncı kullanıcısı olarak biliniyor. Malezya, ABD ve Çinli rakiplerine karşı Türk sistemlerini tercih ederek 9 adetlik ihale gerçekleştirdi. Ayrıca Endonezya, Maldivlerve Bangladeşgibi ülkeler Türk savunma ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.