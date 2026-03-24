Anlaşma tamamlandığında Bayraktar TB2 SİHA'lar 36'dan fazla ülkede havalanmış olacak.

AVRUPA'DAN PASİFİK'E SEMALAR ONA EMANET

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHAiçin 36 ülke ile ihracat anlaşması imzalandı. Bugüne kadar ihraç edilen toplam Bayraktar TB2 sayısının 600 olduğu ifade ediliyor.

Bayraktar TB2 satın alan ilk NATO ve AB üyesi ülke Polonya oldu. Polonya, 24 adetlik teslimat paketini Mayıs 2024 itibarıyla tamamladı. Ukrayna, Rusya ile olan savaşında TB2'leri faal olarak kullanarak bu sistemleri direniş sembolü haline getirdi. Ayrıca Romanya, Arnavutlukve Kosovagibi ülkeler envanterlerine TB2'yi dahil eden veya sipariş veren ülkeler arasında yer alıyor.

Güney Amerika'da Kolombiya, 14 yıldır envanterinde bulunan İsrail yapımı Hermes 450 ve 900 tipi insansız hava araçlarını hizmet dışına çıkarma kararı alırken yerine Bayraktar TB2 ihracatını gündeme aldı. Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden bir heyet, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirerek Baykar tesislerinde incelemelerde bulundu. Görüşmelerin odak noktasını yerli SİHA'ların Kolombiya'nın asimetrik tehditlerle mücadelesine katkısı oluşturdu.

Baykar'ın en hızlı büyüyen pazarlarından biri Afrika. Mali, Fas, Etiyopya, Nijerya, Libya, Burkina Faso, Togo, Nijer, Cibuti, Somali, Ruandave Kenyagibi 15'ten fazla ülke Türk SİHA'larını tercih etti. Bu ülkeler, TB2'leri özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği ve asimetrik tehditlere karşı "maliyet-etkin" çözüm olarak kullanıyor.