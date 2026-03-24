Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz döneminde sınır kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların, taşıtlarının yurtta kalma süresini öğrenemeden ülkeye giriş yapabildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresinin takibini kolaylaştırmak ve vatandaşların süre aşımından kaynaklı mağduriyetlerini önlemek amacıyla ʺYabancı Plakalı Taşıt İşlemleriʺ hizmetini dijital ortamda erişime açtı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - Arşiv) BAKANLIĞIN SİTESİNDEN ERİŞİLECEK: E-İŞLEMLER

Özellikle yabancı pasaportla yapılan girişlerde (oturum izni bulunanlar hariç) en fazla 90 gün süre tanınması sebebiyle süre aşımına bağlı mağduriyetlerin oluşabildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Söz konusu mağduriyetlerin önlenmesi, işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'e-İşlemler' sayfası üzerinden erişilebilen 'Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri' başlıklı yeni bir internet servis hizmeti oluşturulmuştur." ifadesi kullanıldı.