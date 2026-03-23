CANLI YAYIN
Geri

Diyarbakır'daki terör sempatizanı 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde, terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da 21 Mart'ta düzenlenen Nevruz etkinliklerinde terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankart açan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
  • EGM tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.
  • Pankartta geçmiş yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğraflar yer aldığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde, terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtığı belirlenen 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklama (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21 Mart günü Diyarbakır ilinde düzenlenen Nevruz etkinlikleri sırasında, geçmiş yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

