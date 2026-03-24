Köse, Gülşen'in mahrem görüntülerinin ifşa edilmesi davasından beraat etmiş, Seda Sayan'ın fotoğraflarını paylaşmış ve birçok ünlüye borç iddiasında bulunmuştu.

Köse, 1999'da Üsküdar'da topuğundan, 2003'te Zincirlikuyu'da bacağından ve kalçasından vurulmuş, her iki saldırı da haraç ve alacak iddiaları ile ilişkilendirilmişti.

Köse'nin evinde 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim' yazan el yazısıyla not bulundu.

Sanat camiasının ünlü prodüktörlerinden Erol Köse, 23 Mart 2026 tarihinde Sarıyer Maslak'taki Ağaoğlu 1453 Konutları'nın 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin ölümünden hemen önce evde çalışan yardımcısına "Sen evden çık, benim misafirim gelecek" diyerek kendisini gönderdiği, yardımcının evden ayrılmasından sadece 20 dakika sonra düşme olayının gerçekleştiği kaydedildi. Olayın intihar olup olmadığını belirlemek için bölgede geniş çaplı inceleme başlatılırken Erol Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" notu bulunduğu belirlendi.

Türkiye'nin en tartışmalı isimleri arasında yer alan Erol Köse'nin kamuoyunda geniş yankı uyandıran fırtınalı ve bir o kadar da olaylı hayatının öne çıkan ayrıntıları tek tek sıralıyor…

1999'DA İLK KURŞUN

Erol Köse, geçmişte de ölümle burun buruna geldiği kanlı hadiselerle gündeme geldi.

Erol Köse, 31 Aralık 1999'da Üsküdar'da topuğundan vuruldu. Saldırgan Kemal Gözen, o dönem yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı'nın sağ kolu Mücahit Gözen'in kardeşi olarak öne çıktı. Olayın nedeni hakkında taraflar çelişkili ifadeler verdi.

Erol Köse, "kendisinden haraç istendiğini, vermeyince vurulduğunu" iddia etti.

Saldırgan Kemal Gözen ise, ağabeyi Mücahit Gözen'in Erol Köse'den 500 bin dolarlık alacağıolduğunu ve bu parayı tahsil edemediği için kendisini vurduğunu savundu.

MANŞETLE GELEN SALDIRI

Erol Köse ikinci saldırıya 4 yıl sonra uğradı.

30 Aralık 2003'te Zincirlikuyu'da uğradığı saldırıda Köse'nin sol bacağına ve kalçasına kurşun isabet etti. Köse'nin Hürriyet Gazetesi'ne verdiği ve "Başıma gelecek her şeyden Cem Uzan sorumludur" dediği röportajdan sadece bir gün sonrayaşandı.

Köse, bu ifadesinin bir şekilde dışarı sızdırıldığı için vurdurulduğunu iddia etti.

Saldırı neticesinde Köse'nin kalça kemiğinde parçalı kırılma meydana geldi ve uzun ameliyat süreci geçirdi.

PERUKLU KAÇIŞ

Erol Köse, Uzanlar ile bir dönem Bis Müzik ve Erol Köse Prodüksiyon üzerinden ortaklık yaptı. Ortaklık bozulunca Köse büyük baskı altına girdiğini belirtti. Uzan Grubu'na ait Star Gazetesi, Köse'nin alacaklılarından kaçmak için peruk ve makyajla gezdiğini iddia ederek fotoğraflarına bilgisayarda peruk ekleyerek onu küçük düşürücü haberler yaptı.

Köse, 2003-2007 yılları arasında Uzanlarla ilgili 80 farklı davada yargılandığını söyledi.

ORTAĞININ İMZASINI TAKLİTTEN YARGILANDI

İmar Bankası soruşturması sırasında şirketine mahkeme kararıyla tedbir konulunca Köse, ortağı Müştak Ayvaz'ın imzasını taklit ederek eser işletme belgelerini başka bir firmaya devretmekle suçlandı.

Köse mahkemede, ortağının Cem Uzan ile uzaktan akrabalık bağının bulunduğunu ve bu davanın kumpas olduğunu savundu.

Fakat bilirkişi incelemesi imzanın Ayvaz'a ait olmadığını belirleyerek Köse hakkında 4 ile 10 yıl hapis talep etti.

Erol Köse'nin şirketine sahtecilik iddiasıyla davalar açıldı ve mal varlıklarına tedbir konuldu.

GÜLŞEN'İN MAHREM GÖRÜNTÜLERİNİN İFŞALANDIĞI OLAYA ADI KARIŞTI

Erol Köse eski sevgilisi şarkıcı Gülşen'in, bir başka şarkıcı ile havaalanı, otel odası ve araç içinde çekilen özel görüntülerini içeren CD'yi, sanatçının evindeki çekmeceden gizlice ele geçirmekle suçlandı.

Bu görüntüler 2007 yılında bir magazin programında rızasız şekilde yayınlandı.

"Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan yargılanan Erol Köse, delil yetersizliğinden beraat etti ve karar Yargıtay tarafından onandı.

SEDA SAYAN'IN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI… BEDDUALI HELALLİK

Erol Köse, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geldi. Köse, 2011 yılında Seda Sayan'ın gençlik yıllarına ait erotik fotoğraflarını paylaştı.

Sayan'a ait olduğu iddia edilen 'soft porno' videoların linklerini vereceğini söyleyerek "Geçmiş günahların gölgesi uzun olur" şeklinde tehditvari mesajlar yayınladı.

Köse'nin ölüm haberi üzerine Sayan, "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLERİN BORÇ LİSTESİ

Köse, 2010 yılında kamuoyuna açıkladığı listede birçok ünlünün kendisine toplam 2 milyon TL borcu olduğunu iddia etti.

Kendisine borçlu olduğunu iddia ettiği bazı isimler şöyle:

Mahsun Kırmızıgül: 330 bin TL

Cem Yılmaz: 213 bin TL

Hande Yener: 187 bin TL

TATLISES'İN ARAÇLARINA HACİZ

Ayrıca İbrahim Tatlıses'i sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle mahkemeye veren Erol Köse, kazandığı tazminat sonrası Tatlıses'in 7 otomobiline haciz koydurttu.

Yapımcı Erol Köse, İbrahim Tatlıses'ten izinsiz "Tatlıses Klasiği" albümünü çıkardığı gerekçesiyle hakkında açılan dava sonucu tazminat cezasına çarptırıldı.

TACİZDEN MAHKUM

Yapımcı Erol Köse'nin 22 yaşındaki Rusya uyruklu oyuncu adayı Sevinç T.'yi taciz ettiği iddia edildi. Erol Köse'nin tacize varan mesajları yargıya taşındı.

Erol Köse hakkında, şarkıcı Burçin Coşkun'a "telefon mesajlarıyla cinsel taciz" iddiasına ilişkin dava açıldı. Suçlu bulunan Köse yüklü 52 bin TL para cezasına mahkum edildi.

Erol Köse'nin Türkçe öğretmeni eşi Fulden Köse"zina", "sadakatsizlik", "haysiyetsiz hayat sürme", "fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet", "pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik" nedenleriyle Köse'ye boşanma davası açtı.