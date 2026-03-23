Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında açtığı davada mahkeme 150 bin lira manevi tazminata hükmetti. Tazminatın tamamı, Gürlek tarafından AFAD'a bağışlandı. İFTİRALARA KARŞI DAVA AÇTI



Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakkında ortaya atılan asılsız iddialar nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında dava açmıştı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi iki davanın birleştirilmesine karar vermişti.

İKİ CHP'Lİ 150 BİN TL'LİK TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ



Mahkeme, birleştirilen dosya kapsamında hem CHP Genel Başkanı Özel hem de Grup Başkanvekili Emir hakkında toplam 150 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kayıtlara göre ödemenin tamamı CHP Genel Merkezi tarafından yapıldı.