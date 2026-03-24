CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve İsrail'in yanında durduğunu ve başkasının planının parçası olduğunu iddia etti.

Erdoğan'a "suç örgütü kurmak" iftirasıyla hakaret eden Özel, "Bir iddianame varsa, o iddianameden inandırıcı olan Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü değil, Akın Gürlek'in suç örgütüdür. Turpun büyüğü Recep Tayyip Erdoğan'dır." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Özel, "İktidar tarafsız görünüp ABD ve İsrail'in yanında duruyor. Kendine ait bir planı yok. Erdoğan, başkasının planının bir parçasıdır." diyerek skandala devam etti.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyaset tarihimizin en "kalitesiz" siyasetini yapıyor ve en "çirkin" dilini kullanıyor. Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı. Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi.

KENDİ SİCİLİNE EKLEDİĞİ YENİ ÇİRKİNLİK

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği kendisine yakıştığı için Özgür Özel'e iade ediyoruz.

Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor. Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel'in siyaseti oluyor. Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor. Bunu defalarca yaptılar. Ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler.

Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler, milletimiz için güvencedir. Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldıranların bu değerlere zarar vermesi mümkün değildir.

Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz. Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da, içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz."