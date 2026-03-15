CHP'deki yolsuzluklar zincirine Bolu Belediyesi de eklendi. Tanju Özcan ve ekibinin zincir marketleri yüksek fiyatlar karşılığında belediye şirketi ile reklam anlaşması yapmaya zorladığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına MASAK raporu da girdi. Buna göre Özcan, 2024–2025 döneminde yaklaşık 117 milyon TL topladı. Aynı dönemde öğrencilere verilen burs miktarının ise 11 milyon 926 bin lira olduğu belirlendi.

YÖNETİCİ DE CHP'Lİ



MASAK kayıt dışı parayı araştırdı. Özcan'ın 2025 yılında Bolsev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş.'nin üzerine kayıtlı 4 sıfır km lüks araç aldığı ortaya çıktı. MASAK raporuna göre Skoda, Toyota ve Volkswagen markalarından oluşan araç alımları için şirket toplam 11 milyon 423 bin 84 lira ödeme yaptı. MASAK raporuna göre kedi ve köpek maması alımlarına da milyonlarca lira harcandı. Rapora göre şirket, Hermos Gıda Ltd.Şti. ile kurduğu ticari ilişki kapsamında toplam 6,8 milyon TL'yi aşkın para transferi gerçekleştirdi.



Söz konusu şirketin ortakları arasında bulunan ve Genel Müdürü olan Yılmaz Akın'ın CHP İzmir Güzelbahçe İlçe Teşkilatı'nda parti üyesi olduğu ortaya çıktı. MASAK raporu, Tanju Özcan ve oğlu Can Özcan'ın 2022'de kısa süreli ticari faaliyetler üzerinden yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiğini de ortaya çıkardı. Rapora göre bu süre zarfında Can Özcan, babası Tanju Özcan'a 550 bin lira ve babasının hakim ortağı olduğu EC Grup Tic. ve San. Ltd.Şti.'ye 1 milyon 723 bin 265 lira tutarında mal ve hizmet faturası düzenledi. Can Özcan'ın sadece bir yıllık ticari faaliyetinde 4 milyon TL'yi aşan mal ve hizmet alışı, 3 milyon TL'ye yakın satış gerçekleştirdiği belirlendi.