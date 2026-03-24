Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönetmelik taslağına göre, evlerdeki atık bitkisel yağların lavaboya dökülmesi yasaklanacak.

Belediyeler evlerden atık yağ toplamakla, marketler ise vatandaşların getirdiği yağları kabul etmekle yükümlü tutulacak.

Toplanan atık yağlar, biyodizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi için lisanslı biyorafinerilere gönderilecek.

Tüm bitkisel yağ ambalajlarının üzerine "Kullanılmış yağları lavaboya dökmeyiniz" uyarısı konulması zorunlu hale getirilecek.

Düzenleme, Emine Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen ve tüm dünyaya örnek olan Sıfır Atık Projesi'nde yeni aşamaya geçiliyor. Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre, evlerde lavabolara atık bitkisel yağ dökülmesi yasaklanırken, belediyeler ise evlerden bu yağları toplamakla yükümlü olacak. Ayrıca "yağı satan sorumluluk almalı" ilkesinden hareketle marketler vatandaşların kendilerine getirip sızdırmaz kaplarda teslim edeceği atık yağları da toplayarak biyorafinerilere veya bitkisel atık yağ transfer noktalarına göndermekle yükümlü olacak. Yağ ambalajlarının üzerine "Kullanılmış yağları lavaboya dökmeyiniz" uyarısı konulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerden çıkan bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeden yönetilmesi için hazırladığı "Bitkisel Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı"nı revize etti.

ATIK YAĞLAR TESLİM EDİLECEK

Güncellenen taslağa göre konutlardan kaynaklanan bitkisel atık yağların lavaboya, kanalizasyona, denize, toprağa veya herhangi bir alıcı ortama dökülmesi kesinlikle yasak olacak. Ev sahipleri kullanılmış kızartma yağlarını, yemeklik yağları ve bitkisel yağ artıklarını belediyelerin kurduğu toplama sistemine, toplama noktalarına, atık getirme merkezlerine, mobil atık getirme merkezlerine veya satış noktalarına teslim etmek zorunda olacak.