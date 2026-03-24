İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu soruşturmasına dayanıyor. Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Orman, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BİR GÖZALTI DA GÜZİDE DURAN'A

Fikret Orman'la birlikte Güzide Duran'ın da gözaltına alındığı bildirildi.

FİKRET ORMAN KİMDİR?

Türk spor camiasının ve iş dünyasının yakından tanıdığı Fikret Orman, özellikle Beşiktaş JK'daki başkanlık dönemiyle hafızalara kazınmıştı. 2012-2019 yılları arasında kulübün 33. başkanı olarak görev yapan Orman, halen bir yedek parça şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak aktif iş hayatını sürdürüyor.