Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ve Güzide Duran uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski başkanı, iş insanı Fikret Orman ve Güzide Duran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu soruşturmasına dayanıyor. Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Orman, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BİR GÖZALTI DA GÜZİDE DURAN'A

Fikret Orman'la birlikte Güzide Duran'ın da gözaltına alındığı bildirildi.

FİKRET ORMAN KİMDİR?

Türk spor camiasının ve iş dünyasının yakından tanıdığı Fikret Orman, özellikle Beşiktaş JK'daki başkanlık dönemiyle hafızalara kazınmıştı. 2012-2019 yılları arasında kulübün 33. başkanı olarak görev yapan Orman, halen bir yedek parça şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak aktif iş hayatını sürdürüyor.

