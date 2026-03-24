BURSA'DA KUYUMCU CAMA YAZDI: VALLAHİ YOK Bursa'da altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte kuyumcularda yoğunluk yaşandı. Yoğun talep nedeniyle bir kuyumcunun dükkân camına astığı "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısı ise dikkat çekti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırmasının ardından enerji başta olmak üzere piyasa karıştı. Uzun süredir zirveye oynayan altın adeta çakıldı. Kuyumcularda gram altın bulmak imkansız hale geldi.

Bursa'da altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte kuyumcularda yoğunluk yaşandı (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

KUYUMCULARA AKIN VAR

Gram altın haftaya yüzde 2,9 düşüşle başlarken, güne 6 bin 225 TL'den başladı. Gün içerisinde 6 bin TL'nin altını gören gram altın, kuyumcularda 6 bin 100 TL'den, çeyrek altın ise 10 bin 940 TL seviyelerinden işlem gördü. Fiyatlardaki düşüşü fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kuyumculara akın etti.

Yoğunluğun yaşandığı adreslerden biri Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi oldu. Sabah saatlerinde bir kuyumcuda altınların kısa sürede tükenmesi üzerine esnaf, çareyi dükkan camına yazı asmakta buldu.