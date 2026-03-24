Duruşmalar haftanın 4 günü devam ediyor ve Mahkeme Başkanı celselerin saat 22.00'ye kadar sürebileceğini belirtti.

Görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu iddianamede örgüt lideri olarak tanımlanıyor ve 142 ayrı eylemden sorumlu tutuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk davasında, aralarında görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Ramazan Bayramı sonrası ilk celsesi dün yapılan davanın duruşmalarında üçüncü haftaya girildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İddianamede "Örgüt lideri" olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu'nun 142 ayrı eylemden sorumlu tutulduğu bildirildi.

İmamoğlu'nun işlediği iddia edilen suçlara değinilen iddianamede, sanığın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, suç delillerini gizleme, haberleşmenin engellenmesi, kamu malına zarar verme, rüşvet alma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, ihaleye fesat karıştırma, çevrenin kasten kirletilmesi ile vergi usul, orman ve maden kanunlarına muhalefet" suçlarını işlediği öne sürüldü. Bu kapsamda İmamoğlu'nun 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

DURUŞMALAR GEÇ SAATLERE KADAR DEVAM EDEBİLİR

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın ilk duruşması 9 Mart Pazartesi günü yapıldı. Haftanın 4 günü devam eden ve cuma günleri ara verilen yargılamanın geçtiğimiz celselerinde tutuklu sanıklar Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat ve Bulut Aydöner savunmalarını tamamladı.

Duruşmaların üçüncü haftası 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlarken, sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Yargılamanın seyrine ve takvime ilişkin bilgi veren Mahkeme Başkanı, duruşmaların saat 22.00'ye kadar devam edebileceğini söyledi.

Takvim.com.tr duruşmadan öne çıkan notları dakika dakika aktarıyor...