Cumhurbaşkanı, vatandaşları bu süreçten korumak için eşel mobil gibi farklı tedbirleri gündeme aldıklarını açıkladı.

Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, trafik güvenliğinden ekonomiye kadar pek çok başlığa değindi. Özellikle son günlerde araç sahiplerinin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen standart dışı plaka (APP) ve araç içi ses sistemlerine yönelik cezai işlemler gündemdeydi. Erdoğan, bu sürecin vatandaşları zora sokmadan, daha esnek ve dikkatli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, plakanın okunabilirliğini engelleyecek her türlü değişiklik "standart dışı plaka" kapsamına girer. Mevcut yasaya göre bu durumdaki araçlara para cezası uygulanmakta ve plaka düzeltene kadar araç trafikten men edilebilmektedir.