Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, trafik güvenliğinden ekonomiye kadar pek çok başlığa değindi. Özellikle son günlerde araç sahiplerinin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen standart dışı plaka (APP) ve araç içi ses sistemlerine yönelik cezai işlemler gündemdeydi. Erdoğan, bu sürecin vatandaşları zora sokmadan, daha esnek ve dikkatli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, plakanın okunabilirliğini engelleyecek her türlü değişiklik "standart dışı plaka" kapsamına girer. Mevcut yasaya göre bu durumdaki araçlara para cezası uygulanmakta ve plaka düzeltene kadar araç trafikten men edilebilmektedir.
Başkan Erdoğan:
"Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdik.
Bilhassa son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan, çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık."
Yasaklanma Nedeni: APP (Avrupa Press Plaka) plakalar, standart yazı karakterlerinin dışına çıkıldığı için KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve radar kameraları tarafından bazen okunmakta zorluk çekebilmektedir.
APP plaka kullanmak yasak mı? Evet, mevcut düzenlemede standart dışı yazı tipi ve boyutuna sahip APP plakalar cezai işleme tabidir. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu süreçteki mağduriyetlerin giderilmesi beklenmektedir.