Belediye başkan yardımcıları Özgür Batçıoğlu ve Tibet Özer, Kuşadası Cumhuriyeti olarak nitelenen yapının kilit aktörleri olarak değerlendiriliyor.

Soruşturmada MASAK raporları ve HTS kayıtlarıyla yaklaşık 6 milyar liralık imar rantı sağlandığı ve adrese teslim ihalelerle kamu kaynaklarının aktarıldığı iddia ediliyor.

Kuşadası Belediyesi'nde yönetim boşluğu oluşmaması amacıyla toplanan meclis üyeleri, Tahsin Demirtaş'ı 23 oyla göreve getirdi. Demirtaş'ın, Belediye Başkanı Ömer Günel hakkındaki adli soruşturma ve yargı süreci netleşene kadar bu görevi sürdüreceği bildirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, belediye yönetiminde bayrak değişimi yaşandı. Belediye Meclisi'nde yapılan olağanüstü seçimle, CHP'li Meclis Üyesi Avukat Tahsin Demirtaş belediye başkan vekili olarak belirlendi.

Belediyedeki görev değişikliğinin temelinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yolsuzluk operasyonu yatıyor. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş , belediye mimarı M eral Celep ve iş insanları Ferdi Zenginoğlu ile Hüseyin Kabasakal "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 MİLYARLIK RANT

Soruşturmanın perde arkasında, "Mini İmamoğlu" modeli olarak adlandırılan karmaşık rant çarkı olduğu öne sürülmüştü. MASAK raporları ve HTS kayıtlarıyla deşifre edilen sistemde, yaklaşık 6 milyar liralık imar rantı sağlandığı ve adrese teslim ihalelerle kamu kaynaklarının aktarıldığı iddialar arasında yer alıyor.

'VERİRSEK PATLARIZ'

Dosyanın en çarpıcı delillerinden biri, 2021 yılındaki "Güvercin Masa" ihalesi sürecinde tutulan bir not oldu. İhale Komisyonu Başkanı'nın, Başkan Ömer Günel'e hitaben yazdığı ve ihaleye fesat karıştırma riskine karşı uyarıda bulunduğu notta, "Verirsek patlarız" ifadesinin yer aldığı saptandı. 12 Ocak 2026 tarihinde müfettişler tarafından raporlaştırılan bu "itiraf" niteliğindeki belge, soruşturmanın merkezine konuldu.

'KUŞADASI CUMHURİYETİ'

Operasyonun odağındaki "sistemde" öne çıkan diğer isimler ise belediye başkan yardımcıları oldu. Eski emniyet müdürüyken görevinden ayrılıp belediye başkan yardımcılığına geçen Özgür Batçıoğlu ile diğer başkan yardımcısı Tibet Özer, ilçede kurulan ve "Kuşadası Cumhuriyeti" olarak nitelenen yapının kilit aktörleri ve "siyasi baronları" olarak değerlendiriliyor.