Sosyal medyada Trafik Kanunu'nda yapılan son değişikliklere ilişkin yayılan "araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde söz konusu düzenlemeler üzerinden çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğunu açıkladı. Mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığını ve uygulama yönetmeliğiyle belirlenecek hususların kesinleşmiş gibi sunulduğunu belirten DMM, bu yolla kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmak istendiğini kaydetti.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Açıklamada, araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmalarının sürdüğü, bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verildiği ifade edildi.
DMM, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi ve yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurguladı.