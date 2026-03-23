Sosyal medyada Trafik Kanunu'nda yapılan son değişikliklere ilişkin yayılan "araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde söz konusu düzenlemeler üzerinden çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğunu açıkladı. Mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığını ve uygulama yönetmeliğiyle belirlenecek hususların kesinleşmiş gibi sunulduğunu belirten DMM, bu yolla kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmak istendiğini kaydetti.