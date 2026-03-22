Katar'da arıza yapan helikopter düştü! MSB acı haberi duyurdu: 1'i Türk Silahlı Kuvvetleri ikisi ASELSAN personeli 3 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da kaza kırımı uğrayan helikopterle ilgili açıklama yaptı. Teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayan helikopterde biri TSK personeli ikisi ASELSAN personeli 3 vatandaşımız şehit oldu. Helikopterin Katar Silahlı Kuvvetlerine ait olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu biri Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ikisi ASELSAN personeli 3 şehidimizin olduğunu duyurdu.

Elim kazada 4 Katar askeri hayatını kaybetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


KATAR'DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.

Derhâl başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur.

Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

