Bursa'da Ramazan Bayramı, ulaşım ve hizmet aksaklıkları nedeniyle vatandaşlar için sıkıntılı geçti. Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihmaller eleştiri konusu oldu.
METRO ARIZASI SEFERLERİ DURDURDU
Bayramdan önce 3 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyurulan BursaRay'da, bakımsızlık nedeniyle aksaklıklar yaşandı. BursaRay Kuzey Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle Acemler ile Geçit/Balat istasyonları arasındaki metro seferleri durdu.
VATANDAŞLAR RAYLARDA YÜRÜDÜ
Vagonlarda mahsur kalan vatandaşlar, rayların üzerine inerek en yakın istasyonlara yürümek zorunda kaldı. Yaşanan arıza ve aksaklıklar nedeniyle istasyonlarda hareket etmeden bekleyen diğer metro seferlerinde ise vatandaşların havasızlıktan baygınlık geçirdiği öğrenildi.
MEZARLIKLARDA ÇÖP YIĞINLARI
Bayramda kabristan ziyaretine giden Bursalılar, temizlenmeyen mezarlıklarda oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Ortaya çıkan manzaralar tepkilere neden oldu.
ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA BELEDİYE
Artan fahiş su faturaları ve yüksek ulaşım ücretleri nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan aksaklıklarla birlikte yeniden gündeme geldi.