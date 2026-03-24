CHP'li belediye bayramın tadını kaçırdı: Vatandaşlar rayda yürüdü

Bursa’da CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin ihmalleri bayram sevincini gölgeledi. Çalışmayan metrolar ve çöp dolu mezarlıklar vatandaşları isyan ettirdi, ortaya çıkan tablo “ölüye de diriye de saygı kalmamış” dedirtti.

  • Bursa'da Ramazan Bayramı'nda BursaRay Kuzey Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle Acemler ile Geçit/Balat istasyonları arasındaki metro seferleri durdu.
  • Arıza sonrası vagonlarda mahsur kalan yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı, bekleyen diğer trenlerde ise bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi.
  • Bayramda kabristanları ziyaret eden vatandaşlar, temizlenmemiş mezarlıklardaki çöp yığınlarıyla karşılaştı.
  • Yaşanan ulaşım ve temizlik aksaklıkları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik eleştirilere neden oldu.

Bursa'da Ramazan Bayramı, ulaşım ve hizmet aksaklıkları nedeniyle vatandaşlar için sıkıntılı geçti. Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihmaller eleştiri konusu oldu.

METRO ARIZASI SEFERLERİ DURDURDU
Bayramdan önce 3 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyurulan BursaRay'da, bakımsızlık nedeniyle aksaklıklar yaşandı. BursaRay Kuzey Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle Acemler ile Geçit/Balat istasyonları arasındaki metro seferleri durdu.

VATANDAŞLAR RAYLARDA YÜRÜDÜ
Vagonlarda mahsur kalan vatandaşlar, rayların üzerine inerek en yakın istasyonlara yürümek zorunda kaldı. Yaşanan arıza ve aksaklıklar nedeniyle istasyonlarda hareket etmeden bekleyen diğer metro seferlerinde ise vatandaşların havasızlıktan baygınlık geçirdiği öğrenildi.

MEZARLIKLARDA ÇÖP YIĞINLARI
Bayramda kabristan ziyaretine giden Bursalılar, temizlenmeyen mezarlıklarda oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Ortaya çıkan manzaralar tepkilere neden oldu.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA BELEDİYE
Artan fahiş su faturaları ve yüksek ulaşım ücretleri nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan aksaklıklarla birlikte yeniden gündeme geldi.

